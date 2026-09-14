Periodísticamente
14 de septiembre de 2026 a la - 20:31

AUDIO: Asume la nueva gerente de Salud del IPS y revela cuáles serán sus prioridades

Dra. Irene Benítez sonriente, con bata blanca y estetoscopio púrpura, en fondo blanco.
La dra. Irene Benítez, nueva gerente de Salud del IPS, sonríe en sesión fotográfica.Instagram.
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