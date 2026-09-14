Polideportivo
14 de septiembre de 2026 a la - 21:35

Histórica Verónica Chávez: bronce y primera medalla paraguaya en esports

Verónica Chávez recibe la quinta medalla del Team Paraguay y la primera en deportes electrónicos en su historia.
Verónica Chávez recibe la quinta medalla del Team Paraguay y la primera en deportes electrónicos en su historia.

Verónica Chávez hizo historia este lunes al conquistar la medalla de bronce en EA FC 26 femenino, convirtiéndose en la primera atleta paraguaya de esports en subir al podio en los XIII Juegos Suramericanos Santa Fe 2026.

Por David Rolón
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La paraguaya aseguró la presea tras alcanzar las semifinales de la competencia, resultado que le permitió sumar el quinto metal para el Team Paraguay en la presente edición de los Juegos.

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El logro de Chávez marca además un hito para los deportes electrónicos paraguayos, que tienen en Santa Fe 2026 su primera medalla en esta categoría dentro de la delegación nacional.

Con el bronce de Chávez, Paraguay acumula cinco medallas en los Juegos Suramericanos: una de plata y cuatro de bronce.