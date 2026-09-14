Histórica Verónica Chávez: bronce y primera medalla paraguaya en esports

La paraguaya aseguró la presea tras alcanzar las semifinales de la competencia, resultado que le permitió sumar el quinto metal para el Team Paraguay en la presente edición de los Juegos.
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El logro de Chávez marca además un hito para los deportes electrónicos paraguayos, que tienen en Santa Fe 2026 su primera medalla en esta categoría dentro de la delegación nacional.
Con el bronce de Chávez, Paraguay acumula cinco medallas en los Juegos Suramericanos: una de plata y cuatro de bronce.