Gobierno y médicos llegan a acuerdo con aumento salarial de G. 2 millones “para todos”

El Gobierno y el Sindicato Nacional de Médicos (Sinamed) lograron destrabar la amenaza de huelga que amagaba con paralizar una vez más los hospitales públicos. Tras negociaciones, se anunció que el Poder Ejecutivo otorgará un reajuste salarial de G. 2.000.000 para el personal de blanco.

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Con esta propuesta sobre la mesa, los médicos dejarían en pausa el paro nacional que amenazaba con suspender miles de consultas, estudios y cirugías programadas en la red de la cartera sanitaria.

Propuesta será llevada a asamblea para levantar huelga

De esta manera, se destrabaron los cuatro puntos centrales del reclamo gremial, incluyendo un reajuste salarial de G. 2.000.000 por vínculo para todos los profesionales del país sin excepción. La propuesta técnica será llevada de forma inmediata a una asamblea general donde los médicos votarán el levantamiento oficial de la huelga nacional convocada para los próximos días.

El anuncio formal fue encabezado por el jefe de Gabinete, Javier Giménez, quien destacó que la firma de este acuerdo abre la puerta para consolidar el sistema de salud y permitir que el personal de blanco retorne a sus puestos en los hospitales con tranquilidad.

A su turno, el ministro de Salud, Isaías Fretes, mostró su emotividad al calificar el resultado como un “triunfo histórico de la paraguaridad y del gremio médico”. Señaló que los derechos laborales postergados durante años finalmente comienzan a cristalizarse gracias a la voluntad política del Poder Ejecutivo para saldar esta deuda social.

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Todos los reclamos de médicos fueron respondidos

Por su parte, la secretaria general del Sinamed, Dra. Rossana González, confirmó que las intensas jornadas de negociación permitieron obtener respuestas concretas y favorables a las causales que motivaron la medida de fuerza.

Además del incremento salarial que se aplicará de cara al presupuesto 2027, la dirigencia logró triplicar la meta de formalización laboral: de las 490 vacancias previstas inicialmente para nombramientos este año, se pasó a un cupo de 2.300 médicos que ingresarán a la plantilla permanente. A este número se suman otros 1.500 espacios proyectados para el próximo periodo, lo que permitirá frenar la precarización en las urgencias y salas de terapia.

El acuerdo también contempla la contratación de más personal, el pago por trabajo en días feriados y el compromiso firme de garantizar que no falten insumos básicos ni medicamentos en las áreas críticas del sistema público.

En ese sentido, la vocera del Sinamed remarcó que los propios médicos asumirán un rol activo de contralores junto a la ciudadanía para velar por el cumplimiento de cada punto pactado con el Gobierno.