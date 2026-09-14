Paraguarí cosechó frutos en el Bajo Chaco

El combinado de Paraguarí AC se impuso de visitante a Benjamín Aceval por el score de 3 goles contra 1, en la jornada correspondiente a la Fecha 24 de la División Intermedia del fútbol paraguayo. El partido se llevó a cabo en el “Isidro Roussillón” de Villa Hayes.

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