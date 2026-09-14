Paraguarí cosechó frutos en el Bajo Chaco

El team del Paraguarí Atlético Club consechó una victoria enfrentando a Benjamín Aceval,por la jornada 24 del torneo de la Intermedia de fútbol, ganando por 3-1, sorprendiendo y frenando a cuadro acevalense.
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Tras un primer tiempo de sequía en las redes, en la complementaria llegaron los goles del noveno departamento, por medio de Juan Gauto (55’), Roland Escobar (65’) y ya en tiempo adicionado Antonio Samaniego (90’+5’). El del honor para el elenco local lo hizo Matías Medina (88’).
Paraguarí suma 32 unidades en la tabla de posiciones y Benjamín queda con 39 puntos.
En la siguiente fecha, Benjamín Aceval jugará contra Atlético Tembetary el próximo lunes, a las 16:30, nuevamente el Villa Hayes. Paraguarí recibirá al líder General Caballero de Juan León Mallorquín, el sábado, en el Municipal de Carapeguá, desde las 10:00.
Síntesis del partido:
Benjamín Aceval 1 - Paraguarí AC 3
Estadio: Isidro Roussillón. Árbitro: Carlos Paul Benítez. Asistentes: Cristóbal Alderete y Félix Cantero. Cuarto árbitro: Samuel Morales. VAR: Carlos Figueredo. AVAR: Roberto Cañete.
Alineaciones:
Benjamín Aceval 1: Antonio González; Nicolás Rojas (70’ Aldo Morel), Inocencio Velázquez, Rolando Ortiz y Joel Aquino; Kevin Quiñónez (63’ Enmanuel Caballero), Santiago López (63’ Matías Medina), Willian Cuevas (79’ Alcides Martínez y Mathías Areco (63’ Armando Parra); Osvaldo Argüello y Nery Castro. DT: Rubén Roussillón.
Paraguarí AC 3: Alcides Benítez; Richard Cabrera, Víctor Benítez, Marcelo Garcete y Claudio Araújo; Darío Bordón (66’ Alfredo Duarte), Guillermo Ayala, Juan Gauto y Alan Alcaraz (46’ Óscar Cabrera); Roland Escobar (90’+4’ Isaías Jara) y Víctor Velazco (80’ Antonio Samaniego). DT: Luis Fernando Escobar.
Goles: 55’ Juan Gauto, 65’ Roland Escobar (P); 88’ Matías Medina (BA), 90’+5’ Antonio Samaniego (P).
Amonestados: 24’ Santiago López (BA); 69’ Claudio Araújo y 85’ Óscar Cabrera (P).
Martes 15 de setiembre
Atlético Tembetary vs. Sportivo Carapeguá
Estadio: Erico Galeano.
Hora: 16:30.
Árbitro: Marco Franco.
Asistentes: Lucio García y Liz Fleitas.
Cuarto árbitro: Carlos Figueredo.
VAR: Mario Díaz de Vivar.
AVAR: Nancy Fernández.
Tacuary FBC vs. 12 de Junio VH
Estadio: Emiliano Ghezzi.
Hora: 19:00.
Árbitro: Derlis Benítez.
Asistentes: Carmelo Candia y Héctor Medina.
Cuarto árbitro: José Armoa.
VAR: Juan Gabriel Benítez.
AVAR: Eduardo Cardozo.