Fútbol de Ascenso de Paraguay
14 de septiembre de 2026 a la - 22:21

Paraguarí cosechó frutos en el Bajo Chaco

Paraguarí se llevó 3 puntos en su visita a Benjamín Aceval, en el partido disputado en Villa Hayes, por la fecha 24 de la Intermedia.
Paraguarí se llevó 3 puntos en su visita a Benjamín Aceval, en el partido disputado en Villa Hayes, por la fecha 24 de la Intermedia.

El combinado de Paraguarí AC se impuso de visitante a Benjamín Aceval por el score de 3 goles contra 1, en la jornada correspondiente a la Fecha 24 de la División Intermedia del fútbol paraguayo. El partido se llevó a cabo en el “Isidro Roussillón” de Villa Hayes.

Por Guillermo Caballero, ABC Color
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El team del Paraguarí Atlético Club consechó una victoria enfrentando a Benjamín Aceval,por la jornada 24 del torneo de la Intermedia de fútbol, ganando por 3-1, sorprendiendo y frenando a cuadro acevalense.

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Tras un primer tiempo de sequía en las redes, en la complementaria llegaron los goles del noveno departamento, por medio de Juan Gauto (55’), Roland Escobar (65’) y ya en tiempo adicionado Antonio Samaniego (90’+5’). El del honor para el elenco local lo hizo Matías Medina (88’).

Paraguarí suma 32 unidades en la tabla de posiciones y Benjamín queda con 39 puntos.

En la siguiente fecha, Benjamín Aceval jugará contra Atlético Tembetary el próximo lunes, a las 16:30, nuevamente el Villa Hayes. Paraguarí recibirá al líder General Caballero de Juan León Mallorquín, el sábado, en el Municipal de Carapeguá, desde las 10:00.

Síntesis del partido:

Benjamín Aceval 1 - Paraguarí AC 3

Estadio: Isidro Roussillón. Árbitro: Carlos Paul Benítez. Asistentes: Cristóbal Alderete y Félix Cantero. Cuarto árbitro: Samuel Morales. VAR: Carlos Figueredo. AVAR: Roberto Cañete.

Alineaciones:

Benjamín Aceval 1: Antonio González; Nicolás Rojas (70’ Aldo Morel), Inocencio Velázquez, Rolando Ortiz y Joel Aquino; Kevin Quiñónez (63’ Enmanuel Caballero), Santiago López (63’ Matías Medina), Willian Cuevas (79’ Alcides Martínez y Mathías Areco (63’ Armando Parra); Osvaldo Argüello y Nery Castro. DT: Rubén Roussillón.

Paraguarí AC 3: Alcides Benítez; Richard Cabrera, Víctor Benítez, Marcelo Garcete y Claudio Araújo; Darío Bordón (66’ Alfredo Duarte), Guillermo Ayala, Juan Gauto y Alan Alcaraz (46’ Óscar Cabrera); Roland Escobar (90’+4’ Isaías Jara) y Víctor Velazco (80’ Antonio Samaniego). DT: Luis Fernando Escobar.

Goles: 55’ Juan Gauto, 65’ Roland Escobar (P); 88’ Matías Medina (BA), 90’+5’ Antonio Samaniego (P).

Amonestados: 24’ Santiago López (BA); 69’ Claudio Araújo y 85’ Óscar Cabrera (P).

Martes 15 de setiembre

Atlético Tembetary vs. Sportivo Carapeguá

Estadio: Erico Galeano.

Hora: 16:30.

Árbitro: Marco Franco.

Asistentes: Lucio García y Liz Fleitas.

Cuarto árbitro: Carlos Figueredo.

VAR: Mario Díaz de Vivar.

AVAR: Nancy Fernández.

Tacuary FBC vs. 12 de Junio VH

Estadio: Emiliano Ghezzi.

Hora: 19:00.

Árbitro: Derlis Benítez.

Asistentes: Carmelo Candia y Héctor Medina.

Cuarto árbitro: José Armoa.

VAR: Juan Gabriel Benítez.

AVAR: Eduardo Cardozo.