Periodísticamente
14 de septiembre de 2026 a la - 20:36

AUDIO: OTEP advierte sobre recortes en el PGN 2027 y ratifica huelga docente

Manifestación día del trabajador
Docentes de la Otep - SN, durante las protestas frente al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).Gustavo Machado
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