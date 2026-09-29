Periodísticamente
29 de septiembre de 2026 a la - 21:12

AUDIO: Crimen en Eusebio Ayala: se entregaron dos hombres que habrían compartido con las víctimas antes del ataque

Agente de policía en camiseta negra y persona con paño oscuro en la cabeza, en un entorno interior con cartel policial visible.
Se trata de Lucas Núñez, de 19 años, quien acudió a la Fiscalía de Eusebio Ayala, y Juan Manuel Durañona, de 37 años, quien se presentó en la base de la Dirección de Policía de Cordillera.Faustina Aguero
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