Videos: Temporal causó destrozos en distritos del departamento de Caaguazú

Un fuerte temporal azotó alrededor de las 18:00 de este martes varios puntos de los distritos de Yhú, 3 de Febrero, Cecilio Báez, Raúl A. Oviedo, Santa Rosa del Mbutuy y otros distritos, en el departamento de Caaguazú, y provocó importantes daños materiales y pérdidas en la producción agrícola.

En las zonas de Yhú y 3 de Febrero, los fuertes vientos destruyeron invernaderos y cultivos de tomate, ocasionando pérdidas económicas millonarias para los productores afectados, quienes no pudieron hacer nada para proteger sus plantaciones ante la intensidad del fenómeno climático.

El productor Francisco Meza, del distrito de 3 de Febrero, dijo que el temporal golpeó con fuerza en las compañías de San Ramón, del distrito de Yhú, y las compañías de Montanía, Duarte Kue, Santa Inés y Pindo’i, del distrito de 3 de Febrero. Agregó que el fuerte viento los tomó de sorpresa y destruyó gran parte de los cultivos frutihortícolas de la zona.

Por otro lado, en el distrito de Raúl A. Oviedo se registraron fuertes granizadas que afectaron a vehículos que se encontraban estacionados a la intemperie. Las piedras de hielo rompieron parabrisas y dejaron numerosas abolladuras en las carrocerías.

En Cecilio Báez se reportó la caída de árboles, muerte de ganado, daños en viviendas y destrucción de cartelería. El fuerte viento causó importantes pérdidas en la localidad.

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El temporal llegó con fuerza y sorprendió a los pobladores, que no tuvieron tiempo de resguardar sus cultivos, vehículos y otros bienes de valor. Hasta el momento, los daños reportados afectan principalmente a la producción agrícola y a bienes particulares.