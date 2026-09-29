Sole Núñez cierra su campaña con este mensaje para los indecisos de Asunción

En un multitudinario acto, Soledad Núñez, candidata a la intendencia por la alianza Juntos por Asunción, brindó su discurso de cierre de campaña de cara a los comicios municipales del próximo domingo 4 de octubre. En el acto, fue acompañada por referentes de diversos sectores políticos del bloque opositor y una multitud de simpatizantes.

La intendentable lanzó un llamado a la ciudadanía para volcarse de forma masiva a las urnas y derrotar en la cabina de votación a las estructuras tradicionales que sostienen el prebendandismo y la corrupción en la Municipalidad de Asunción.

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Durante su alocución, Núñez contrapuso los dos modelos de gestión que se enfrentarán en las urnas. Relató, por un lado, el proyecto de la continuidad encarnado por el candidato de la Asociación Nacional Republicana (ANR), Camilo Pérez, respaldado por el movimiento Honor Colorado y por el equipo político del exintendente Óscar “Nenecho” Rodríguez; y por el otro, la alternativa de renovación que propone sanear las finanzas de la Municipalidad golpeadas por la quiebra técnica.

“El domingo salimos a elegir entre el modelo del despilfarro, de los contratos bajo la mesa y del blanqueo a los ‘Nenechos’ y ‘Hernán Rivas’, o elegimos con valentía un modelo distinto de administración, sin miedo a la corrupción y con transparencia radical”, enfatizó la candidata ante la multitud.

El mensaje de Soledad a los indecisos

La exministra dedicó parte de su discurso a los votantes desencantados y a quienes aún dudan si acudir a los locales de votación. Núñez pidió a los vecinos recorrer sus barrios antes de decidir, observar el deplorable estado de las calles, la acumulación de basura en las esquinas y el abandono de las plazas locales para entender que la inacción solo termina favoreciendo a las cúpulas que lucran con el presupuesto municipal.

Asimismo, la postulante opositora alertó sobre las prácticas de acarreo y compra de voluntades que suelen desplegarse en los días previos a las elecciones mediante recursos de dudosa procedencia.

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“Si participamos el domingo, gana la gente; si no participamos, ganan los dineros sucios. No importa quién te llame, no importa quién te lleve, no importa quién quiera comprarte, en el cuarto oscuro estás solo con vos y tu futuro. Nadie puede saber por quién votaste, voten a conciencia”, manifestó.

Soledad promete un gobierno enfocado en el trabajo y la honestidad

Núñez aseguró que, de convertirse en la próxima jefa comunal, no prometerá “soluciones mágicas”, pero garantizó un trabajo incansable, capacidad técnica y el coraje necesario para tomar las decisiones complejas que la capital del país requiere con urgencia.

Subrayó que el motor de su proyecto político radica en la “mayoría silenciosa” de trabajadores y familias que se levantan temprano para sostener la economía asuncena mientras un pequeño grupo de privilegiados saquea los recursos de los contribuyentes.

“Nos quedan muy pocos días y les pido una milla extra para multiplicarnos en cada barrio. Salgamos a votar sin miedo, con coraje y con esperanza por una Asunción limpia, sin baches, donde funcione el transporte y donde se respete cada guaraní del ciudadano. El 5 de octubre vamos a comenzar a construir una nueva historia para nuestra ciudad”, concluyó la candidata en medio de aplausos y proclamas.