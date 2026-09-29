Temporal ocasiona millonarias pérdidas en 25 de Diciembre

Los primeros reportes señalan que el temporal dejó a su paso numerosas viviendas con daños y columnas de la ANDE derrumbadas. Conforme a los datos proveídos por personal de la Comisaría 12, por el momento no hay informe de personas heridas, pero sí una gran cantidad de familias damnificadas a causa del fuerte viento.

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El hecho se registró en la tarde de este martes, aproximadamente a las 16:30, afectando principalmente la zona urbana de 25 de Diciembre y parte de las poblaciones ubicadas al costado de la ruta PY03.

El furibundo viento, acompañado de lluvias y tormentas eléctricas, aparte de causar la destrucción de las viviendas, también alcanzó algunas casas comerciales, instituciones educativas y la comisaría local.

En estos momentos efectivos de la Policía Nacional se encuentran trabajando en el relevamiento de datos, recorriendo las áreas afectadas con el propósito de contabilizar la cantidad de casas dañadas.

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Al respecto, los intervinientes señalaron que hasta ahora se encuentran al costado de la ruta varias columnas de hormigón de la ANDE y cables desprendidos que están siendo intervenidos para evitar cualquier tipo de accidentes en ese sector de la ruta.

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El suboficial mayor de la Comisaría 12 de esta localidad, Lauro Insfrán, informó que continúan realizando el recorrido correspondiente de los alrededores de la ciudad y de las comunidades aledañas. El uniformado aseveró que por lo menos hasta ahora no hay reporte de personas lesionadas y que recién mañana van a disponer de los datos oficiales.

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Gran parte del municipio de 25 de Diciembre se encuentra sin energía eléctrica tras el fuerte temporal de esta tarde.