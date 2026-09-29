Economía
29 de septiembre de 2026 a la - 21:29

Temporal ocasiona millonarias pérdidas en 25 de Diciembre

Cinco personas supervisan trabajos en carretera, con camión de Itaipú Binacional y vehículo policial presente en un día lluvioso.
Personal de la ANDE trabaja para retirar una columna caída sobre la ruta en 25 de Diciembre. SERGIO ESCOBAR

Un fuerte temporal azotó en el distrito de 25 de Diciembre, San Pedro, y ocasionó un millonario perjuicio. Los primeros reportes señalan que dejó a su paso viviendas dañadas y columnas de la ANDE derrumbadas

Por Sergio Escobar Rober
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Los primeros reportes señalan que el temporal dejó a su paso numerosas viviendas con daños y columnas de la ANDE derrumbadas. Conforme a los datos proveídos por personal de la Comisaría 12, por el momento no hay informe de personas heridas, pero sí una gran cantidad de familias damnificadas a causa del fuerte viento.

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El hecho se registró en la tarde de este martes, aproximadamente a las 16:30, afectando principalmente la zona urbana de 25 de Diciembre y parte de las poblaciones ubicadas al costado de la ruta PY03.

El furibundo viento, acompañado de lluvias y tormentas eléctricas, aparte de causar la destrucción de las viviendas, también alcanzó algunas casas comerciales, instituciones educativas y la comisaría local.

Dos personas observan un camión retirando un poste caído sobre la carretera en un día lluvioso con charcos en el asfalto.
Un camión de servicio retira un poste caído en una carretera de 25 de Diciembre debido al fuerte temporal.

En estos momentos efectivos de la Policía Nacional se encuentran trabajando en el relevamiento de datos, recorriendo las áreas afectadas con el propósito de contabilizar la cantidad de casas dañadas.

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Al respecto, los intervinientes señalaron que hasta ahora se encuentran al costado de la ruta varias columnas de hormigón de la ANDE y cables desprendidos que están siendo intervenidos para evitar cualquier tipo de accidentes en ese sector de la ruta.

El suboficial mayor de la Comisaría 12 de esta localidad, Lauro Insfrán, informó que continúan realizando el recorrido correspondiente de los alrededores de la ciudad y de las comunidades aledañas. El uniformado aseveró que por lo menos hasta ahora no hay reporte de personas lesionadas y que recién mañana van a disponer de los datos oficiales.

Edificio dañado con techo en ruinas y camioneta blanca estacionada, rodeado de árboles y clima nublado.
El temporal también causó daños a viviendas en 25 de Diciembre.

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Gran parte del municipio de 25 de Diciembre se encuentra sin energía eléctrica tras el fuerte temporal de esta tarde.