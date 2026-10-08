Periodísticamente
08 de octubre de 2026 a la - 21:49

AUDIO: Seguros en Paraguay: ¿Qué cubren las pólizas contra tormentas y qué debe revisar el asegurado?

Persona con camisa blanca señala un gran agujero en la luneta trasera de un coche blanco en un estacionamiento.
Una persona señala el daño que causó el granizo al parabrisas de un automóvil.ARCENIO ACUÑA
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