Periodísticamente
20 de octubre de 2026 - 21:43

AUDIO: Bioquímicos no llegaron a un acuerdo con Salud y confirman que irán a huelga

Bioquímicos y farmacéuticos del IPS se manifiestan en busca de salarios justos y estabilidad laboral
Bioquímicos y farmacéuticos del IPS protagonizan una manifestación.Brian Cáceres
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