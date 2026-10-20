Periodísticamente
20 de octubre de 2026 - 21:46

AUDIO: ¿Por qué no avanza la reforma del transporte público?, esto dicen desde Cetrapam

Emiliano Fernández con gafas y documentos, mientras César Ruiz Díaz sonríe, rodeados de micrófonos en un ambiente verde.
Emiliano Fernández y César Ruiz Díaz participan en reunión de CETRAPAM en un entorno al aire libre.SILVIO ROJAS FALCON
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