Periodísticamente
26 de octubre de 2026 - 21:23

AUDIO: ¿Cómo afectará el triunfo de Lula en Paraguay?: El análisis de Mario Paz sobre Itaipú y las inversiones

AME9665. SÃO BERNARDO DO CAMPO (BRASIL), 25/10/2026.- El presidente de Brasil y candidato a la reelección Luiz Inácio Lula da Silva saluda a sus seguidores tras votar en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales este domingo, en la Escuela Estatal João Firmino Correia de Araújo, en São Bernardo do Campo, en el estado de São Paulo (Brasil). EFE/ Isaac Fontana
El presidente de Brasil y candidato a la reelección Luiz Inácio Lula da Silva saluda a sus seguidores tras votar en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales.ISAAC FONTANA
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