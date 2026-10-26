Caída del dólar: MEF descarta ceder a la presión empresarial y garantiza el guaraní

El viceministro de Economía, Gerardo Ruíz Díaz, ratificó que las decisiones macroeconómicas del país se mantendrán respaldadas de manera estricta por criterios técnicos, sin ceder a condicionamientos de gremios privados, en el marco de la bajada del dólar.

En una entrevista exclusiva emitida en el programa Mesa con EVP por ABC TV, el alto funcionario aclaró la situación previa a la reunión programada para este jueves entre el Equipo Económico Nacional y los representantes de la Cámara Nacional de Comercio y Servicios del Paraguay (CNCSP).

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Ruíz Díaz enfatizó que el Fisco y el Banco Central del Paraguay (BCP) mantendrán su autonomía para resguardar la estabilidad monetaria.

Récord de exportaciones y abundancia de divisas

Al abordar la tendencia a la baja que viene registrando la moneda estadounidense, el viceministro fundamentó que el comportamiento del mercado responde directamente a la ley de la oferta y la demanda. Detalló que el Paraguay atraviesa un periodo sumamente próspero en materia de comercio exterior, impulsado por cosechas récord en el sector sojero y una presencia cada vez más fuerte de productos manufacturados con mayor valor agregado.

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Este desempeño estelar generó un ingreso masivo de dólares que hoy supera ampliamente la demanda interna, haciendo que la divisa pierda fuerza de manera natural.

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Ruíz Díaz salió al paso de las críticas que sugieren una pérdida de competitividad en el campo paraguayo y recordó que las exportaciones registraron un importante incremento del 26%.

Para la conducción económica, pretender que el Banco Central salga a intervenir el mercado para abultar las rentas en dólares de los grupos agroexportadores implica un contrasentido técnico. El compromiso del Estado, según explicó, es atenuar las fluctuaciones violentas del tipo de cambio sin torcer la tendencia natural de la moneda, invitando a las empresas a utilizar herramientas financieras modernas de cobertura como las operaciones forward.

El libre juego de la oferta y la demanda

El viceministro defendió además la posición de la tasa de política monetaria fijada por el BCP, y aseguró que se encuentra en un rango “neutral” que permite el crecimiento de la economía sin generar presiones inflacionarias ni enfriar el crédito.

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Remarcó que en nuestro país la tasa de interés constituye el precio del dinero y, por mandato constitucional y de libre mercado, debe responder exclusivamente a la interacción transparente entre la oferta y la demanda del sistema financiero, sin favoritismos para ningún sector corporativo.

“Nos sentimos muy tranquilos con las decisiones que llevamos adelante. Hay criterios técnicos que tienen que prevalecer siempre, pensando en el crecimiento sostenible y de largo plazo del Paraguay”, aseveró Ruíz Díaz.

De esta manera, el equipo económico del Gobierno deja en claro que no modificará el rumbo para beneficiar a los poderes económicos.