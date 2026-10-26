Periodísticamente
26 de octubre de 2026 - 21:20

AUDIO: Huelga de bioquímicos: gremio advierte medidas más duras tras el primer día de paro

Grupo de bioquímicos en parque, algunos con batas blancas, interactuando en un entorno tranquilo bajo un gran árbol.
Profesionales bioquímicos pertenecientes a la Unión de Bioquímicos del Paraguay (UBP) se concentran en las plazas ubicadas en inmediaciones del Congreso Nacional, en el marco del paro nacional convocado para exigir un reajuste salarial y mejores condiciones laborales.Gentileza
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