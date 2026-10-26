Periodísticamente
26 de octubre de 2026 - 21:30

AUDIO: Ocho adolescentes detenidos: investigan conflicto entre alumnos de colegio de Asunción

Dos hombres conversan, uno con gafas y traje negro, otro con saco azul. Agentes de seguridad armados los custodian en un entorno al aire libre.
Conflicto en el CNC: ocho adolescentes fueron aprehendidos por arrojar piedras a la institución.
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