Periodísticamente
26 de octubre de 2026 - 21:26

AUDIO: Yolanda Paredes confirma que presentará mañana el pedido de pérdida de investidura contra Zenaida Delgado

Zenaida Delgado, senadora cartista.
Zenaida Delgado, senadora cartista.
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