ABC es uno de los 21 medios seleccionados para el AI Product Lab de la SIP y Google

Con el objetivo de impulsar la innovación y la aplicación de inteligencia artificial en las redacciones, esta fase clave permitirá a las organizaciones periodísticas avanzar del diseño de ideas a la implementación técnica de soluciones basadas en IA orientadas a fortalecer la sostenibilidad y el desarrollo editorial en la región.

“El AI Product Lab representa un paso decisivo para que los medios de América Latina pasen del interés por la Inteligencia Artificial a su aplicación concreta y estratégica. Gracias al apoyo sostenido de Google News Initiative, este programa no solo impulsa la innovación tecnológica, sino que fortalece la capacidad de los medios para desarrollar productos, optimizar procesos y construir modelos sostenibles en un entorno cada vez más desafiante”, afirmó el director ejecutivo de la SIP Carlos Lauría.

El AI Product Lab tiene como propósito fortalecer las capacidades estratégicas de los medios participantes. El enfoque central del programa, diseñado e implementado por la consultora Marktube, es acelerar la innovación en la creación de contenidos, el desarrollo de productos digitales, la eficiencia operativa e impulso de modelos de negocio mediante la incorporación de una visión de producto y aplicaciones prácticas de IA.

Apoyo tangible para la región

Para esta fase de implementación, los medios seleccionados acceden a un financiamiento para la ejecución de sus proyectos. El programa atiende a una cohorte diversa distribuida en 12 mercados clave: Paraguay, Bolivia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá, República Dominicana, Uruguay y Venezuela.

“En Google, nuestro compromiso con la industria de las noticias en América Latina es firme. Estamos profundamente entusiasmados de ver la innovación y las propuestas que surgen de los medios de la región a través del AI Product Lab. Estas iniciativas, que buscan aplicar la Inteligencia Artificial de forma estratégica, no solo optimizarán las redacciones y fortalecerán sus modelos de negocio, sino que, lo más importante, tendrán un impacto significativo y positivo en la manera en que la población latinoamericana accede a información relevante y de calidad, impulsando el desarrollo editorial y la sostenibilidad en la región” compartió Alejandra Brambila, News Partner Manager en Google.

Un diagnóstico preciso para soluciones reales

El paso a esta fase de ejecución es el resultado de un proceso de aprendizaje profundo donde los medios no solo se capacitaron en herramientas tecnológicas, sino que adoptaron una metodología de trabajo centrada en el producto.

Entre los hallazgos más significativos del laboratorio destaca la identificación de tres desafíos comunes en la región: la fatiga en los flujos de trabajo editoriales por tareas repetitivas, la existencia de vastos archivos históricos que permanecen como patrimonio inactivo y la necesidad de reducir el distanciamiento con las audiencias mediante una personalización efectiva.

A través de los talleres de diseño aplicado, los equipos lograron transitar de una lista de “dolores” operativos a la definición de un problema estratégico único, validado internamente y con viabilidad técnica para ser resuelto mediante Inteligencia Artificial.

“El verdadero valor del AI Product Lab reside en la creación concreta de capacidades instaladas y en la adopción de una visión de producto que permite a los medios convertir la Inteligencia Artificial en un aliado estratégico para su sostenibilidad. Estamos viendo cómo organizaciones de diversos tamaños y niveles de madurez digital están logrando optimizar sus redacciones y, lo más importante, redescubrir nuevas formas de conectar con sus comunidades de manera relevante y eficiente”,compartió Ezequiel Arbusti, director de Marktube Group.

Cuatro verticales de solución para el futuro

Los proyectos financiados para esta fase de implementación se agrupan en cuatro verticales de solución diseñadas para generar impacto real:

Copilotos de redacción: Es la tendencia mayoritaria, enfocada en delegar la “carpintería” editorial a la IA. Destacan herramientas para corrección y versión automática , asistentes de redacción para borradores y sistemas de transcripción masiva.

Recuperación y consultas inteligentes: Tecnologías diseñadas para dialogar con el acervo documental . Proyectos que buscan que los periodistas obtengan contexto y conexiones de sus propios archivos históricos al instante.

Fidelización y recomendación: Sistemas que perfilan al lector para entregar contenido relevante .

Aplicaciones especializadas: Soluciones para optimizar unidades de negocio específicas.

La fase de desarrollo de los proyectos se extenderá hasta inicios de abril de 2026. El programa concluirá formalmente con una sesión final de resultados y aprendizajes compartidos, donde se presentarán los hallazgos más relevantes y las soluciones destacadas.

Este esfuerzo conjunto busca consolidar una red de colaboración regional, permitiendo que los medios participantes trasciendan el uso de herramientas puntuales y lideren la transformación en sus respectivos mercados con una visión de largo plazo.