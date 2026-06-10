Adam Bareiro se nacionaliza argentino

En Paraguay, la nacionalización de un futbolista extranjero se asocia directamente con su participación en la selección nacional. En esta ocasión, el proceso de la adopción de la ciudadanía argentina por parte de Adam Bareiro tiene otro objetivo: dejar de ocupar plaza de extranjero.

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La nacionalización del centroatacante se debe a los años de militancia en el fútbol argentino, en San Lorenzo de Almagro, River Plate, por breve tiempo, y Boca Juniors, su actual club.

Con el título de “Adam Bareiro se nacionalizó argentino y Boca apunta a Álvaro Montero para reforzar el arco”, TyC Sports divulgó la información, brindando el dato que con ese paso, el paraguayo libera un cupo de extranjero en el club auriazul.

“Boca tiene un cupo de extranjero disponible y ya sabe cómo quiere usarlo. La nacionalización de Adam Bareiro como argentino abrió un lugar en el plantel y el club apunta a Álvaro Montero, el arquero colombiano que se ganó la convocatoria al Mundial tras un primer semestre extraordinario en Vélez: 17 partidos, apenas 13 goles recibidos y siete vallas invictas”, señala parte del escrito.

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El itaugüeño Bareiro, de 29 años, surgido en Olimpia y con paso en River Plate (el Kelito) y Nacional (la Academia), tuvo su primer ciclo en San Lorenzo de Almagro en 2020, luego volvió a vestirse de azulgrana entre el 2022 y el 2023, para su posterior paso por River Plate, en el que disputó 16 partidos en el 2024.

Su irrupción en Boca Juniors en este 2026 fue muy buena, con 14 presencias y 6 conversiones.

Además de Argentina, actuó en los mexicanos Monterrey y San Luis, en el Alanyaspor turco y el Al-Rayyan qatarí.