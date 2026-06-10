¿La frecuencia de la eyaculación influye en el riesgo de cáncer de próstata?

Hablar de próstata suele empujar la conversación hacia lo médico, pero en la vida real entra por la puerta de la intimidad: el deseo que sube y baja, las rutinas, el estrés, los acuerdos en pareja. Por eso conviene empezar por lo esencial: los estudios no muestran que eyacular cause o evite cáncer de próstata de manera directa, pero sí han observado un patrón consistente.

En 2016, un análisis grande del Health Professionals Follow-up Study (con decenas de miles de participantes seguidos durante años) encontró que quienes reportaban 21 o más eyaculaciones al mes tenían menor riesgo de diagnóstico de cáncer de próstata comparados con quienes estaban en rangos bajos (como 4–7 al mes).

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La reducción se vio especialmente en cánceres de bajo grado. Estudios previos ya habían apuntado en la misma dirección.

¿La clave es el “cómo”?

Los datos disponibles sugieren que lo relevante sería la eyaculación en sí, no necesariamente el tipo de práctica. Eso es importante para quitarle presión a la vida en pareja: no se trata de “cumplir” sexualmente, ni de convertir el deseo en una tarea.

También es un alivio para quienes atraviesan momentos de menos actividad sexual compartida: la masturbación no es un “plan B” menor, puede ser parte saludable de la sexualidad.

Ahora, los matices: estas investigaciones son observacionales. Eso significa que detectan asociaciones, pero no prueban causa-efecto.

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Podría influir que quienes eyaculan más también tengan, en promedio, mejor salud general, más actividad física, menos tabaquismo, distintos controles médicos o incluso mayor probabilidad de hacerse chequeos (lo que afecta qué se diagnostica y cuándo). En ciencia, este tipo de “mezclas” se llaman factores de confusión: variables que pueden explicar parte del resultado.

¿Y el mecanismo biológico?

Se han propuesto hipótesis —por ejemplo, que la eyaculación ayudaría a “limpiar” secreciones prostáticas o a modular procesos inflamatorios—, pero no hay una explicación única confirmada. En otras palabras: el hallazgo es interesante, pero no es una receta.

“¿Estoy teniendo ‘lo normal’?” No existe una frecuencia universal. Hay parejas con meses de poca actividad por crianza, duelo, ansiedad o conflictos; y otras con etapas intensas y luego más calmas. Si aparece la idea de eyacular “por salud”, conviene cuidarse de un efecto secundario frecuente: convertir el sexo en obligación y sumar presión donde ya había cansancio o distancia.

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Lo más prudente es integrar esta evidencia como parte de un panorama más amplio: hábitos saludables, sueño, manejo del estrés, consulta urológica ante síntomas (dolor, cambios al orinar, sangre) y decisiones informadas sobre controles como el PSA según edad y antecedentes.

La próstata importa, sí; pero también importa que la sexualidad se viva con placer, consentimiento y libertad, no con miedo.