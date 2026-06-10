Olimpia, tres retornos y una contratación

Serán cuatro los “nuevos” componentes del plantel de Pablo “Vitamina” Sánchez en Olimpia, aunque tres de los futbolistas pertenecen al club y habían salido a préstamo con el objetivo de ganar minutos.

Lea más: Conmebol confirmó las fechas de los play-offs de donde saldrá el rival de Olimpia en octavos

El presidente de la institución franjeada, Rodrigo Nogués Bazán, anunció los retornos de Alexis Cantero (23 años), Víctor Sebastián Quintana (23) y Pedro Zarza (18), más la contratación de un centrodelantero de jerarquía. El primero en ser nombrado fue el argentino Federico Girotti (27), quien milita en Alianza Lima.

El lateral izquierdo Cantero regresa al más ganador del fútbol paraguayo luego de su paso por el FK Orenburg de Rusia, con el que disputó 7 partidos. La primera salida internacional del surgido en Guaraní se dio en enero, por lo que su vuelta a nuestro medio es casi inmediata.

El volante central Quintana tuvo 20 juegos y 4 goles en el Sportivo Luqueño en este 2026, a pesar de la discreta campaña de su equipo, que se encuentra al borde de la zona de descenso.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El extremo Zarza “explotó” en Sportivo Trinidense, con 16 presentaciones y una anotación. Por rendimiento y edad, encaja perfectamente para ocupar la plaza de sub 19 que exige la competencia liguera local.

El torneo Clausura 2026 se abrirá el viernes 24 de julio. El Decano tendrá un debut por demás pesado, en el clásico blanco y negro contra Libertad, de local.

En los octavos de final de la Copa Sudamericana lidiará con el ganador de la serie entre Vasco da Gama y Deportivo Independiente Medellín, en agosto.