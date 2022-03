Nuevo hito: Infocenter se ubica entre las mejores empresas tecnológicas de la región

Infocenter Gold Partner de SAP fue galardonada por los resultados logrados con sus clientes en Paraguay. Esta conquista regional se reporta tras el refuerzo del equipo directivo de la empresa con la incorporación de Teresa Reyes como nueva gerente general y Santiago de Zavalía como director ejecutivo.

Con ellos promete dar un salto en su propuesta de valor a las empresas locales, que contribuya al crecimiento de las mismas, basadas en una nueva generación de conocimientos y herramientas de inteligencia artificial, ágiles y analíticas.

Fiel a su vanguardismo tecnológico y enfocado en el cliente, Infocenter impulsó estrategias de mercado que posicionaron a sus productos y servicios como los más demandados. Esto fue reconocido por SAP en un evento realizado anualmente entre sus partner de la región sur.

La firma nacional compitió con sus homólogos de América del Sur, imponiéndose en tres categorías: Mayor número de ventas Rise With SAP (Most # of Rise Sale); Mayor número de ventas de servicios CLOUD (Growth in cloud 2021) y Récord de facturación (Revenue Achievement).

Liderazgo

Infocenter desde hace 10 años es el Gold Partner fiable y confiable de SAP en Paraguay, el software principal a nivel mundial para gestión de procesos de negocios, tanto para el sector público como privado. SAP desarrolla soluciones que facilitan el procesamiento eficaz de datos y el flujo de información entre las organizaciones.

Con 64% del mercado SAP en Paraguay queda demostrada el marcado liderazgo de la empresa y el respaldo garantizado que brinda a sus clientes.

Nueva generación de herramientas de gestión

Independientemente del tamaño y la complejidad del negocio, SAP ofrece sus suites Business One (B1) y SAP S/4 HANA lo que le permite a Infocenter disponibilizar soluciones, tanto para los pequeños y medianos negocios como grandes empresas y sector público.

Todo esto además enriquecido con verticales tales como: HXM (Human Xperience Management) suite para gestionar el talento Humano desde el reclutamiento hasta el desempeño y capacitación. Analytics Cloud una tecnología de inteligencia empresarial para análisis profundo y planificación, Ariba para la optimización en la cadena de suministros y, por último, la suite CX (Customer Experience) para la nueva era del consumidor.

En el sector privado, Infocenter cuenta con clientes prácticamente en todos los rubros económicos del país. Mientras que en el sector público, brinda cobertura a Itaipú Binacional, la Administración Nacional de Electricidad (ANDE), la Industria Nacional del Cemento (INC), el Instituto de Previsión Social (IPS) y Petropar, los cuales mediante el S/4 HANNA tienen un manejo integral de información interna para la toma rápida de decisiones y la transparencia de la administración.

Más productividad, procesos integrados, informes gerenciales, manejo de riesgos, son algunas de las grandes cualidades que Infocenter pone al alcance de las organizaciones e instituciones locales.

Nueva gerente general, una profesional influyente

En su camino a la excelencia y para estar un paso más hacia el futuro se incorporó a la compañía a una destacada profesional del ámbito tecnológico. Teresa Reyes quien, como nueva gerente general, pasa a ser un eslabón fundamental para cumplir con la visión de Infocenter.

Teresa Reyes es una ejecutiva con 30 años de experiencia en el sector tecnológico y las telecomunicaciones. Fue reconocida en el 2020 y el 2021 como uno de los 50 profesionales más influyentes y notables en la industria de la tecnología en Latinoamérica por HITEC.

De 2013 a 2017 fue como vicepresidente de operaciones parte del equipo directivo que lideró la transformación de Tigo Paraguay y entre 2017 y 2021 se desempeñó también como vicepresidente de Operaciones en Tigo Colombia, la filial más grande de Millicom en la región. Su liderazgo se desarrolló entre 1996 y 2013 en Europa en el Grupo Vodafone.

Un director ejecutivo comprometido

Santiago de Zavalía es el director ejecutivo de Infocenter y un enlace primordial para la evolución de la empresa. Su formación como abogado, sus habilidades orientadas a la atención al cliente y con una maestría en Administración de empresas, son herramientas fundamentales que la empresa requiere para emerger como un paradigma local y regional.