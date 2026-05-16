Hallan cuerpo calcinado tras incendio de un automóvil en Cambyretá

Agentes de la Comisaría 101ª informaron sobre el hallazgo de un cuerpo calcinado en el barrio Barrero Guazú, en el distrito de Cambyretá, en Itapúa. Los uniformados recibieron el aviso de que un vehículo se estaba incendiando en la tarde de este sábado.

El automóvil fue completamente consumido por las llamas y, tras ser sofocado el fuego, se constató la presencia de un cuerpo calcinado en el habitáculo.

Hasta el momento, las autoridades no han podido determinar la identidad de la víctima ni las causas que originaron el siniestro.

El hecho se registró aproximadamente a las 18:00 en un sector ubicado a unos 200 metros de la calle Alejandro Pereira, en el mencionado barrio.

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Macabro hallazgo e incógnita

Ante la gravedad de la situación, se convocó de urgencia a los Bomberos Voluntarios locales. Una dotación civil, a cargo del voluntario Jorge Salas, se encargó de las tareas de extinción. Sin embargo, una vez que lograron controlar el fuego y enfriar la estructura metálica, los intervinientes se toparon con que en el interior del vehículo yacían los restos calcinados de una persona.

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Fuentes policiales confirmaron que el automóvil siniestrado es de la marca Toyota, modelo Auris, año 2006, de color perla, con chapa NBK 124.

Tras verificar los datos en el Registro Único del Automóvil (RUA), se constató que el vehículo figura a nombre de Diego Manuel Brítez Báez.

Fuentes indican que el mismo fue vendido, pero sin realizar el proceso de transferencia, por lo que este hombre no sería la víctima fatal.

Los investigadores señalaron que el vehículo no posee reportes por robo ni denuncias previas, y que el titular no cuenta con antecedentes penales.

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Investigación del caso

Los intervinientes remitieron los informes del hecho a la agente fiscal de Turno de la Unidad Penal N° 04 de la región, Giovanna Vera, quien dispuso la preservación de la escena para el trabajo pericial.

Asimismo, se convocó al personal técnico del Departamento de Criminalística de la Policía Nacional y al médico forense para el levantamiento del cuerpo y la recolección de evidencias que ayuden a esclarecer si se trató de un trágico accidente mecánico o de un hecho criminal.