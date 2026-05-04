¡ABC e Itaú llevan a los paraguayos a EE.UU. a ver a la selección!

ABC e Itaú tienen una oportunidad única para los fanáticos del fútbol: viajar a Estados Unidos para vivir los partidos de la selección paraguaya frente a Turquía (20 de junio) y Australia (25 de junio) en la fase de grupos.

A través del programa “El Juego que Sentimos, la Trivia”, los participantes podrán ganarse un viaje para dos personas que incluye pasajes de ida y vuelta, alojamiento y entradas para ambos encuentros.

¿Cómo participar en “El Juego que Sentimos, la Trivia”?

Las inscripciones son por dupla: los interesados deben completar el formulario con sus datos y respuestas. ABC e Itaú revisarán todas las postulaciones y las mejores serán seleccionadas para participar de la trivia en vivo, que se emitirá el lunes 11 de junio por ABC TV. Quienes acumulen más puntos en la trivia… ¡se van de viaje!

No te pierdas esta chance de alentar a Paraguay en vivo. ¡Postulate hoy!