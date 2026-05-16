Meteorología eleva a siete los departamentos en zona de tormentas para esta noche

De acuerdo con el aviso difundido por la Dirección de Meteorología e Hidrología (DMH), núcleos de tormentas se desarrollan sobre la zona de cobertura, por lo que no se descarta la ocurrencia de fenómenos de tiempo severo de manera puntual durante las próximas horas.

Según la previsión, el fenómeno esperado incluye lluvias con tormentas eléctricas moderadas a fuertes, ráfagas de vientos moderadas a fuertes y la ocasional caída de granizos.

¿Qué departamentos serán afectados según Meteorología?

En cuanto a la zona de cobertura, el boletín de Meteorología señala al norte y este del Chaco, así como el este de la Región Oriental, afectando principalmente a estos siete departamentos:

Concepción (norte y este)

San Pedro (noreste)

Amambay

Canindeyú

Presidente Hayes (noreste)

Alto Paraguay (sureste)

Boquerón (sureste)

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El pronóstico estima que los acumulados de precipitación oscilen entre 40 y 80 mm, con ráfagas de vientos en torno a 80 km/h y la alta probabilidad de caída de granizos en forma puntual. Estas condiciones de inestabilidad persistirían durante la jornada del domingo 17 en el norte de ambas regiones, con tendencia a mejorar en el transcurso del lunes 18.