Ramón Sosa se lesionó en Palmeiras y genera preocupación de cara al Mundial

Las alarmas de la selección paraguaya están encendidas al rojo vivo. A menos de un mes para el esperado debut de la Albirroja en el Mundial, el atacante Ramón Sosa encendió la preocupación de todo un país tras retirarse lesionado en el tobillo izquierdo durante el empate 1-1 entre Palmeiras y Cruzeiro por la decimosexta jornada del Brasileirão.

El futbolista oriundo de Maracaná había sido elegido por el entrenador portugués Abel Ferreira para arrancar como titular, pero el infortunio tocó a su puerta de manera tempranera en una acción que seguramente dejó preocupado a todos en el cuerpo técnico de la selección paraguaya, liderado por Gustavo Alfaro.

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Una presión alta con un desenlace desafortunado

El reloj marcaba apenas 7 minutos de la primera mitad cuando Sosa hizo gala de su característico sacrificio: presionó arriba, anticipó al mediocampista argentino Lucas Romero y recuperó una pelota limpia. Sin embargo, en el intento de frenar la marcha tras el cruce con el rival, el pie izquierdo del paraguayo se quedó peligrosamente trabado en el césped, afectando de forma directa su tobillo.

A pesar de mostrar evidentes dificultades para pisar con firmeza, el ex Nottingham Forest demostró su voluntad y quiso seguir probando en la cancha. La resistencia le duró solo diez minutos más. A los 17′, tras correr a un pase profundo sobre la banda derecha y lanzar un centro de primera, el impacto de la inercia volvió a despertar el dolor. Sosa cayó al piso y ya no pudo levantarse, obligando a Ferreira a quemar una variante para dar paso a Maurício Magalhães Prado —el brasileño nacionalizado paraguayo—, quien completó el resto del compromiso.

Palmeiras perde Sosa e Felipe Anderson por lesão ainda no primeiro tempo do jogo contra o Cruzeiro. #futebol #palmeiras #cruzeiro #brasileirao pic.twitter.com/yRPh7FxZy3 — ge (@geglobo) May 17, 2026

Entre la preocupación mundialista y el choque ante el Ciclón

A la espera del parte médico oficial del club de São Paulo, el cuerpo técnico de Paraguay cruza los dedos. El estreno mundialista está marcado para el próximo 12 de junio ante el anfitrión Estados Unidos en el imponente SoFi Stadium, y la baja de Sosa sería un golpe durísimo para el esquema nacional. La única nota regular para los intereses paraguayos en filas del “Verdão” fue la presencia del capitán Gustavo Gómez, quien disputó la totalidad del encuentro con su solidez habitual.

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En el plano local, este resultado significó el tercer empate consecutivo para un Palmeiras que, de igual manera, se mantiene como sólido líder del Brasileirão con 35 puntos, cinco más que su inmediato perseguidor Flamengo, que tiene dos partidos pendientes. Ahora, el equipo brasileño deberá cambiar de chip rápidamente: su siguiente gran desafío será recibir a Cerro Porteño en el Allianz Parque por la quinta fecha del Grupo F de la Copa Libertadores, en un partido crucial programado para este miércoles a las 21:30.