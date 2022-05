NGO presenta la novela “La garganta de la tierra”, una lectura atrapante

“La garganta de la tierra”, de Marco Augusto Ferreira, es una novela de suspenso, intrigas y misterio en un Paraguay contemporáneo, donde viejos reyes y príncipes aspirantes, tratan de esconder su pasado para seguir reinando. La novela es ganadora del “Premio de Novela Inédita Beatriz Rodríguez Alcalá de González Oddone 2021″.

El libro narra la historia de la abogada María Inés Duarte, quien recibe su primer trabajo importante: supervisar la tasación de tierras mal habidas de un gobernador antes de su venta. Con una familia que mantener y una reputación que formar, son el trabajo y el cliente ideales. Lo que María Inés Duarte encontrará al llegar, no solamente podrá marcar el inicio de una nueva era para su familia, sino que un paso en falso acabará con todo lo que alguna vez amó.

El autor del bestseller El paso de los cuatrocientos, a través de su nuevo escrito, sumerge a los lectores en un thriller estremecedor que atrapa hasta la última página, en el que la realidad y el mito forman parte de la vida de una tierra que parece tener espíritu propio, en la que tesoros históricos y almas en pena compiten por dominar el corazón de sus habitantes.

Valiosa apuesta

La empresa NGO demuestra su compromiso con la cultura nacional brindando apoyo a diferentes segmentos relacionados a las artes, como el de los escritores, a través del premio “Novela Inédita de Beatriz Rodríguez Alcalá de González Oddone”, concurso de carácter bianual, organizado por NGO, con el apoyo de la Academia Paraguaya de la Lengua Española.

“NGO tomó una decisión increíble cuando se alió con la Academia Paraguaya de la Lengua Española para la creación de este certamen. Beatriz Rodríguez Alcalá de González Oddone es una representante inestimable de la fuerza que la narrativa y la historiografía ejercen sobre el desarrollo cultural nacional y, por ende, haber ganado este concurso también representa una responsabilidad con Beatriz y con su profundo legado”, expresó al respecto el escritor, sobre la apuesta de NGO a la promoción de la cultura y sobre todo la lectura.

Agregó que el hecho de contribuir y ser parte del concurso se siente como un paso de importancia invaluable en el impulso de los narradores nacionales, no solo a nivel local, sino como figuras capaces de representar con la máxima calidad posible la literatura paraguaya en el mercado internacional.

Inspiración

Según explica Ferreira, en esencia, La garganta de la tierra está inspirada por la transformación humana que puede sufrir una familia honesta cuando se presenta la oportunidad de hacerse con un tesoro; plata yvyguy en este caso, pero me interesó especialmente preguntarme qué pasaría con esta familia en medio de un contexto cargado de intrigas políticas, corrupción y negociaciones por debajo de la mesa. Su contenido apunta a reflejar hechos que sucedieron realmente, que podrían haber sucedido, o que perfectamente podrían ocurrir, dado que esta novela, ante todo, es una obra de ficción.

“Honestamente, escribí La garganta de la tierra con la intención principal de entretener, de crear emociones fuertes, y de poner a prueba una filosofía que llevaba tiempo inquietándome, pero de la que no puedo hablar sin arruinar la percepción del lector sobre la trama. Solamente deseo que el lector se sienta arrastrado por la lectura, tal como me fascinó a mí la anécdota real que fue raíz de la historia, cuando me fue contada en casa de mis suegros como una leyenda que le ocurrió al amigo de un amigo”, manifestó.

En ese marco, el autor extiende la recomendación de esta obra a quienes disfrutan de las historias policiales, de misterio y de suspenso, a quienes se divierten con un film de Tarantino o de David Fincher, y al quienes buscan algo de paranormal para ver la vida a través de una lente de magia y misticismo.

Otros datos de la obra

La garganta de la tierra ya se encuentra en venta en la edición 2022 de la Feria Internacional del libro (FIL) que se inició 27 de mayo y se extiende hasta el 5 de junio en el Centro de Convenciones del Shopping Mariscal, donde anoche tuvo lugar el lanzamiento de la obra literaria. En la ocasión estuvieron presentes el doctor Nicolás González Oddone por NGO, y el doctor José Antonio Moreno Ruffinelli por la Academia.

La primera edición del libro está compuesta por mil ejemplares. Fue editada por Editora Intercontinental-Criterio. La portada fue ilustrada por su hermano, el ilustrador Octavio César Ferreira, y su editora fue su propia madre, Raquel Acuña.