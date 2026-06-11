Oficialmente, “Memo” Ochoa se convierte en el primer futbolista con 6 Mundiales

La noche del jueves no fue una más para el fútbol internacional. El Estadio Azteca fue testigo de un hecho sin precedentes: el guardameta mexicano Guillermo Ochoa hizo historia al convertirse en el primer futbolista en participar en seis Copas del Mundo, en el marco del partido inaugural del Mundial 2026, donde México se impuso con un sólido 2-0 ante Sudáfrica.

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A sus 40 años, el actual cancerbero del Limassol de Chipre alcanza una cifra mítica. Un récord que compartirá con leyendas de la talla del argentino Lionel Messi y el portugués Cristiano Ronaldo, quienes harán lo propio cuando debuten en la cita norteamericana la próxima semana.

Al finalizar el encuentro, el emblemático guardameta azteca no ocultó su emoción: “Estoy muy contento de lograr este récord” , dijo Ochoa al final del partido en el que México venció 2-0. “Hay mucho detrás de estos seis Mundiales, mucha vivencia, mucho recorrido”.

Una salida a la cancha diferente

La atmósfera en el Coloso de Santa Úrsula era eléctrica. En los minutos previos al silbatazo inicial contra Sudáfrica, Ochoa rompió su propia rutina y salió al terreno de juego para empaparse del ambiente, algo que no acostumbra a hacer de manera habitual, “pero hoy era un día especial”.

El portero, que ha defendido la camiseta de México durante dos décadas portando el número 13 en el dorsal, detalló el porqué de ese momento: “Salí a la cancha para agradecer lo que he vivido en este día que marca la historia” , dijo el guardameta que juega para México con el número 13 en el dorsal.

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“Quería vivir este momento del cierre de mi carrera, y qué mejor que con este récord y en casa”, añadió, agradecido con los aficionados “que me han seguido y apoyado durante todos estos años”, continuó diciendo el experimento guardameta tricolor.

En esta jornada inaugural, Ochoa asumió un rol diferente al de los últimos torneos: le tocó estar en el banco de suplentes, rompiendo una racha de once partidos mundialistas consecutivos como titular. A pesar de esto, el veterano arquero mantiene intacta la ilusión de sumar minutos en la cancha en esta sexta justa: “El que decide es el entrenador, si me pone, yo feliz, y si no, jugaré el rol que me toque, asumirlo para que le vaya bien a México” , apuntó.

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El camino del mito: De Alemania 2006 a Norteamérica 2026

La travesía mundialista de ‘Memo’ comenzó hace 20 años, en Alemania 2006, cuando asistió con apenas 20 abriles, aunque no llegó a debutar. Una situación similar vivió en Sudáfrica 2010, donde tampoco tuvo acción en el once inicial.

El verdadero rodaje y la consolidación de su leyenda en las Copas del Mundo arrancaron en Brasil 2014, donde disputó cuatro partidos y regaló una de las imágenes más icónicas de la historia de los Mundiales: aquella espectacular atajada sobre la línea tras un soberbio cabezazo de Neymar ante la Verdeamarela. Posteriormente, sumó cuatro apariciones en Rusia 2018 y tres más en Qatar 2022.

Con todo ese espectacular bagaje a sus espaldas, Ochoa se definió a sí mismo con una frase que resume su trayectoria en el arco nacional: Con ese bagaje, Ochoa se definió como un mexicano que “siempre luchó y trabajó para dejar el nombre de México en alto” .