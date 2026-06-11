En vivo desde SoFi Stadium Gustavo Alfaro: “Venimos a competir y jugar de igual a igual ante cualquiera”

Luego del entrenamiento matutino realizado en San José, California, el seleccionador nacional brindó una conferencia de prensa en el SoFi Stadium, escenario del debut paraguayo este viernes desde las 18:00 hora local (22:00 de Paraguay).

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“El Cazador de Utopías”, como es conocido Alfaro, se mostró confiado y aseguró que el equipo llega en buenas condiciones para el estreno mundialista.

“Llegamos al partido de buena forma. Sabemos que no es un partido más, pero estamos listos para debutar. Muchos de nuestros jugadores tienen experiencia internacional y sabemos que el rival tendrá su mejor expresión con un buen entrenador. Nosotros venimos con mucha ilusión, pero venimos a competir y jugar de igual a igual ante cualquiera”, expresó el técnico argentino.

Alfaro también se refirió a la situación de Julio Enciso, quien continúa recuperándose del golpe sufrido en el último amistoso.

“Julio (Enciso) está muy bien. Hizo todo bien el proceso y tenemos buenas sensaciones, pero tranquilos, porque debemos esperar para saber bien cómo evoluciona, ya que tuvo un golpe y no pudo desarrollar la actividad normalmente. Julio puso mucha predisposición para estar y ojalá pueda jugar”, comentó.

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En cuanto a la formación titular, el entrenador evitó confirmar el equipo que enfrentará al seleccionado estadounidense.

“El equipo lo voy a definir luego y serán los jugadores quienes lo sabrán primero. El once ya lo tengo, pero me falta definir algunos puntos. No quiero que los jugadores jueguen antes de tiempo”, señaló.

Finalmente, Alfaro habló sobre las alternativas ofensivas que maneja para reemplazar a Enciso en caso de que no llegue al debut.

“Con respecto a Mauricio y Gustavo Caballero, a ambos los tengo con buena consideración y diferentes características. No solo ellos, también está Ramón Sosa, que viene jugando bien los últimos partidos. Por eso estuve probando con dos delanteros y empiezo a manejar las posibilidades que tendré para desarrollar distintos aspectos del juego”, dijo.