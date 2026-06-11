Tren de cercanías: entra en vigencia la ley que habilita acuerdo con Emiratos Árabes Unidos

El Gobierno oficializó la promulgación de la Ley 7434/2025, “De la Reforma del Tren de Cercanías”, normativa que busca impulsar la construcción de un sistema ferroviario eléctrico para conectar Asunción con ciudades del área metropolitana.

La publicación fue realizada este miércoles en la Gaceta Oficial de la Presidencia de la República, con lo que queda formalmente habilitado el nuevo esquema legal que permitirá avanzar con el proyecto impulsado por la administración de Santiago Peña.

Según el cronograma planteado por el Ejecutivo, las obras de construcción comenzarían en abril de 2027, aunque todavía quedan pendientes etapas técnicas, financieras y administrativas para concretar la iniciativa.

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Acuerdo con Emiratos Árabes Unidos

La nueva legislación permite ejecutar el proyecto mediante un acuerdo Gobierno a Gobierno (G2G) con Emiratos Árabes Unidos, modelo que fue aprobado previamente por el Congreso Nacional.

En mayo pasado, la Cámara de Diputados sancionó el proyecto que modifica el marco legal vigente y habilita la participación de la empresa estatal emiratí Etihad Rail PJSC en el desarrollo del sistema ferroviario.

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El esquema aprobado contempla la creación de una Sociedad de Objeto Específico (SOE), integrada por Etihad Rail y Ferrocarriles del Paraguay SA (Fepasa), que tendrá a su cargo la implementación y futura operación del tren.

La estructura societaria establece una participación accionaria del 75 % para la firma emiratí y del 25 % para Fepasa.

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Un sistema eléctrico para el área metropolitana

El proyecto contempla la incorporación de un sistema ferroviario 100 % eléctrico, presentado por el Gobierno como una alternativa de transporte moderna, sostenible y con menor impacto ambiental.

Las autoridades sostienen que el tren permitirá reducir los tiempos de traslado, disminuir la congestión vehicular y ofrecer mayor previsibilidad a los usuarios que diariamente se desplazan entre Asunción y las ciudades del departamento Central.

La primera etapa abarcará aproximadamente 20 kilómetros, conectando Asunción con Luque. Posteriormente, se prevé una ampliación que extenderá el recorrido hasta Ypacaraí, alcanzando cerca de 44 kilómetros en total.

De acuerdo con las proyecciones oficiales, el sistema tendría capacidad para movilizar alrededor de 40.000 pasajeros por día.