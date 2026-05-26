Cartas a la directora
26 de mayo de 2026 a la - 15:54

Carta a la directora

David Han, presidente de la firma ŇAMOPU’A PARAGUAY S.A. solicitó la publicación integra del presente descargo en relación con la nota periodística publicada el 18 de mayo de 2026, titulada “Denuncia que fábrica de ropas arroja desechos en la Laguna Cateura”. A continuación, el documento remitido: