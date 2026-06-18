Nuevo salario mínimo Paraguay 2026: ¿desde cuándo rige el aumento?

Desde la Presidencia difundieron este mediodía el Decreto N° 6225, del reajuste del salario mínimo legal para los trabajadores del sector privado. Con esta medida, el salario mínimo para actividades diversas no especificadas asciende a G. 3.044.000, mientras que el jornal mínimo queda establecido en G. 117.077.

Esta medida entrará en vigencia desde el 1 de julio de 2026.

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¿Por qué se estableció esta cifra?

Desde la Presidencia señalaron que el ajuste fue definido tras el análisis y las recomendaciones del Consejo Nacional de Salarios Mínimos (Conasam), que consideró la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC), la evolución económica nacional y los planteamientos presentados por los sectores de trabajadores y empleadores.

Sin embargo, el Conasam cerró sus sesiones sin llegar a un acuerdo sobre el porcentaje de reajuste del salario mínimo.

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Pese a ello, Santiago Peña ayer anunció el aumento del 5% durante la su rendición de cuentas en la Asociación Nacional Republicana (ANR).

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Aseguró que decidió duplicar el porcentaje del Índice de Precios al Consumidor (IPC), que este año fue del 2,4%.

Al respecto, mencionó que la inflación en el último año fue de 2,4%, un porcentaje que refleja “60.000 guaraníes”, según Peña.

“Un número que claramente es muy, pero muy bajo, para la clase trabajadora, he tomado la decisión de duplicar ese monto; que el incremento sea del 5%”, alegó.