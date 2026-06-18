Encuentran al chico de 2 años desaparecido en PJC y esto es lo que se sabe hasta el momento

La preocupante situación de un niño desaparecido tuvo un final feliz en la ciudad de Pedro Juan Caballero; el pequeño Mathías reapareció y ya se encuentra con su familia.

Tras más de 24 horas de intensa búsqueda por parte de bomberos, agentes policiales y lugareños de la colonia Kokue Pyahu de Pedro Juan Caballero, finalmente se logró dar con el paradero del niño de 2 años y 11 meses.

El hallazgo se produjo a orillas de un arroyo denominado Suizo, a unos 5 km del lugar de su desaparición, en la cabecera de un maizal, de acuerdo con el reporte policial.

Los que dieron con él fueron Antonio Da Silva Miranda y Denis Zeballos Villaalta, vecinos del lugar, según la Policía Nacional.

Tenía puesta la misma ropa, pero fue encontrado sin sus calzados tipo Crocs, por lo que se presume que los perdió al caminar por el campo.

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En aparente buen estado de salud

Según los primeros reportes brindados por la Policía Nacional, el pequeño Mathías se encuentra en aparente buen estado de salud. No obstante, se dispuso que sea derivado al Hospital Regional de Pedro Juan Caballero para una inspección médica.

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Los investigadores del caso no dieron detalles sobre cómo se habría trasladado hasta 5 km de su vivienda. Tanto la Policía como la Fiscalía se manejan con hermetismo al respecto.