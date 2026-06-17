Paraguay, prácticamente confirmado para el duelo contra Turquía

La selección paraguaya completó este miércoles otro día de entrenamientos, esta vez a puertas cerradas, en el complejo universitario Spartan Soccer Complex de San José, California, donde Gustavo Alfaro continúa ultimando detalles para el trascendental compromiso frente a Turquía.

La principal novedad pasa por la confirmación del ingreso de Matías Galarza en la zona media del campo. El volante ocupará el lugar de Damián Bobadilla, en una variante que ya aparece definida dentro del esquema albirrojo.

En ofensiva también quedó prácticamente confirmada la presencia de Isidro Pitta desde el inicio. El atacante reemplazará a Antonio Sanabria en busca de mayor presencia física y poder de definición en el área rival.

A falta de la práctica más importante prevista para este jueves por la tarde en California, la estructura del equipo paraguayo comienza a tomar forma para un partido que puede marcar el futuro de la Albirroja en la Copa del Mundo.

El probable once estaría conformado por Orlando Gill en el arco; Juan Cáceres, Gustavo Gómez, Omar Alderete y Junior Alonso en defensa; Matías Galarza, Diego Gómez, Andrés Cubas y Miguel Almirón en el mediocampo; mientras que Julio Enciso e Isidro Pitta integrarían la dupla ofensiva.

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También ingresaron Mauricio por Galarza y Alexandro Maidana por Junior Alonso buscando otras opciones y variantes para el duelo clave. También se lo vio a Ramón Sosa que sigue evolucionando con respecto a la dolencia en el tobillo.

Paraguay enfrentará a Turquía este viernes desde las 20:00 de California (00:00 del sábado en Paraguay) en el Levi’s Stadium de Santa Clara, en un encuentro clave para mantener vivas sus aspiraciones de clasificación.

Luego de la derrota sufrida ante Estados Unidos en el debut, la Albirroja necesita sumar para seguir en carrera en su regreso a una Copa del Mundo después de 16 años de ausencia.

La próxima movilización de la Albirroja y las declaraciones de Alfaro previo al partido

La selección paraguaya ya tiene definida su agenda para la víspera del trascendental compromiso frente a Turquía por la segunda fecha del Grupo D del Mundial 2026.

La próxima movilización del plantel está prevista para este jueves desde las 18:30 de California (22:30 de Paraguay) en el complejo universitario Spartan Soccer Complex de San José, donde Gustavo Alfaro ultimará los detalles tácticos antes del encuentro.

Como ocurre habitualmente en la previa de los partidos, los primeros 15 minutos del entrenamiento estarán abiertos a los medios de comunicación, permitiendo observar los movimientos finales del equipo y las últimas pistas sobre la formación titular.

Antes de la práctica, el entrenador Gustavo Alfaro y un futbolista de la selección participarán de la conferencia de prensa oficial organizada por la FIFA. La atención a los medios está programada para las 15:30 hora local en el San Francisco Bay Area Stadium, sede del partido frente a Turquía.

La comparecencia servirá para conocer las sensaciones del cuerpo técnico y del plantel a pocas horas de un duelo determinante para las aspiraciones paraguayas en la Copa del Mundo.