Sobre el nombre común de esta ave consignó Félix de Azara en su manuscrito:

“llámanle en la provincia del Paraguay Chiripipé, y también Tuy caré por su canto”; y, en sus Apuntamientos:

“Los más le llaman así [Chiripepé], aludiendo a su canto; aunque otros le dan el nombre de aribayá”.

Bertoni (Vocabulario) recoge como nombre común de esta especie el de Arihvadja, o Ihrihvá-djá, y Gatti (Enciclopedia) los de Chiripèpè, Ĩrívayá, Arĩvajá, Cuchú y Cuchu’í.

En el manuscrito consta que Azara había visto un individuo -que describió- en poder de un indio del pueblo de San Joaquín (esto fue durante su viaje al Tarumá) y, también, que “después de mucho tiempo maté un individuo de esta especie”, al que también describió.

Posteriormente, en sus Apuntamientos, mencionó: “yo crie un pollo treinta días, hasta que pereció por desgracia”.

El primer individuo le pareció arisco y regañón, en tanto que el pollo era amigo de que le festejasen, como ninguna otra ave que haya visto. Consideró que la especie no era muy rara, pero que -agregó en sus Apuntamientos- “no abunda[ba], ni creo que llegue a los 27 grados”.

Nomenclatura

Para Sonnini esta ave era una especie nueva. Es la subespecie Pyrrhurra frontalis chiripepe clasificada por Vieillot, a partir de la descripción del Chiripepé de Azara, con el nombre de Perriche chiripepé o Psittacus chiripepe, conforme la denominación que Azara rescató (1817, Nouv. Dict. Hist. Nat., 25, p. 361).

Costumbres

Dice Azara en su manuscrito que el indio que le enseñó el Chiripepe le manifestó que comía maíz y frutas; y, además, que:

“Vuelan rápidamente (…) lo he visto parado en troncos verticales, y se domestica muchísimo”.

Anotó luego, en sus Apuntamientos, que esta ave:

“Vive en bandaditas o familias (…). No tiene diferencia sexual, y vuela con celeridad extraordinaria. (…) no sé si aprende a hablar, porque no he visto que le eduquen en las casas”.

Nido

Sobre su nido el mismo indio aseguró a Azara que lo había visto “con cinco huevos en un agujero de un árbol”; sin embargo, nuestro autor señaló luego en sus Apuntamientos, que le indicaron que esta ave “cría[ba] tres pollos en agujeros de tronco”.

Caracteres

Azara en sus Apuntamientos suprimió los siguientes en la descripción del Chiripepe:

Pico: de loro, de color de cuerno negro; las narices chicas, redondas, situadas sobre una pielecita que cubre la pieza superior del pico. De la base del pico salen unas plumitas perpendiculares de él, cortitas y al color de chocolate, las cuales ni ocupan toda la base de la pieza superior ni se extiende sobre la cabeza. En el segundo individuo notó que la mitad inferior del pico blanqueaba algo;

Pies: con escamas negras divididas por articulaciones blanquizcas; uñas negras;

Orejas: ocultas, con plumas pardas;

Tarso: con escamita suave y oscuro como los dedos. Uñas negras regularmente agudas, y poco corvas. Pierna vestida, inclusa su coyuntura.