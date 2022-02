Félix de Azara explicó en su manuscrito el por qué del nombre que asignó a esta ave:

“Nadie supo darme razón de su nombre, añadiendo varios que jamás lo habían visto; y el motivo de ser de dicho nombre Extremoso, es porque sus alas, cabeza, y cola, que son sus extremos, son negros, y lo restante blanco en sumo grado, y porque además dichos colores son extremos”. En sus Apuntamientos, solo hizo referencia al nombre que aplicó a la familia (Caracterizado).

Bertoni (Vocabulario) recogió para esta especie los siguientes nombres en guaraní: Ihrihvú-tĩ mi (que tradujo como Buitre blanco pequeño, y dijo que los guaraníes del Alto Paraná lo llaman así por analogía de color); y, Túére (que aclaró es onomatopéyico). Gatti (Enciclopedia) le dio los mismos nombres (Ĩrĩvutímí y Tu-eré), pero agregó el de Arapong güĩra, cuyo significado no señaló. Actualmente se lo conoce como Tuere guasu, para diferenciarlo de las otras dos especies que habitan en Paraguay, el Tuere’i (Tityra semifasciata) y el Tuere hũ (Tityra inquisitor).

Azara mató al único individuo que tuvo (un macho), pues era bastante raro, en un bosque próximo a Areguá y, de acuerdo a lo que consignó en sus Apuntamientos, llegó a ver luego hasta “seis parejas idénticas, y algunos individuos solitarios”; de éstos describió cuatro: tres semejantes (de los cuales uno compró y el otro vio en un bosque por octubre) y uno diferente, que creyó joven. Agregó que estas aves llegan “al Paraguay por septiembre, y se ausenta[n] en diciembre o enero”.

Nomenclatura

Sonnini indicó que esta especie era el Bécarde ou pie-grièche grise de Cayenne (Tityra cayana) de Buffon aunque, en realidad, es la subespecie T. c. braziliensis clasificada con el nombre de Psaris Braziliensis por Swainson (1837, Anim, Menag., p. 286) a partir de ejemplares que vio al Norte del Brasil.

Azara describió al macho y a la hembra de esta subespecie, creyéndoles adulto y joven; y sobre que su segundo individuo sea hembra, como lo sostuvo Buffon, afirmó “creo que se equivoca, y que más bien es individuo no adulto; pues he visto volar algunas parejas adultas idénticas”. Sonnini se limitó a comentar que: “Los pichones de esta especie, de acuerdo con las observaciones de Azara, se diferencian de los adultos por los colores y distribución de las tintas de su plumaje”.

Los Bécarde (macho y hembra) de Buffon están representados en las estampas números 304 y 377, con los nombres de Pie-Grièche grise de Cayenne (macho) y Pie-Grièche tachetée de Cayenne (hembra), y corresponden efectivamente a la especie tipo (aunque en ambas de omite la peladura del ojo, como lo señaló Azara). Sobre dichas estampas nuestro naturalista observó:

“La estampa 304 seguramente es de mi primer individuo [macho], aunque le quita media pulgada; no le representa bien lo negro de los remos, y se lo suprime en la horqueta; no distingue los colores de encima y debajo, haciéndolo todo azul puerco; y le da rojos los dos tercios de la base del pico, sin marcarle la peladura del ojo. La estampa 377 tiene la estatura de mi segundo individuo [hembra], y aún los colores; menos que le marca mal lo negro de los remos, tiñéndole los primeros de blanco: le pone dos entradas impropias y negras en las cobijas: no le marca blanquizca la inmediación de la línea que sobre el ala separa lo negro: le cubre encima de azul claro, y lo mismo todo debajo: señala las líneas obscuras en los centros de las plumas; pero le pinta de rojo los dos tercios interiores del pico, omitiendo la peladura del ojo”.

El epíteto que identifica a esta subespecie corresponde a su procedencia. Aclaró Swainson que los braziliensis se diferencian de la especie tipo por tener el pico completamente negro más allá de las fosas nasales, y porque la hembra no tiene la capucha negra en la cabeza y orejas.

Costumbres

Sobre las del Tuere guasu consignó Azara en su manuscrito que:

“Andaba solo corriendo por las ramas de un mediano árbol, con las cuales parece se quería ocultar a mi vista. Nada más sé de esta ave”; y, en sus Apuntamientos:

“Vuela largo con rapidez y altura, no es arisco, ni revoltoso, se mantiene largos ratos en el mismo lugar, y jamás le he visto agenciar la comida. No sale de los bosques altos y sus orillas, y se posa siempre en los mayores árboles hacia la parte más elevada, sin ocultarse con estudio”.

Nido

Nada supo sobre su nido.

Caracteres

Los siguientes caracteres del Tuere guasu (macho) aparecen en el manuscrito de Azara pero no en sus Apuntamientos:

Ojo: bastante grande, negro, su iris parduzco, no tiene pestaña o pelos. Todo alrededor del ojo, y de él sin interrupción hasta los ángulos de la boca inclusive, está pelado, y es de color sanguino, y del mismo color es un pedacito ancho como dos líneas en la base de ambas piezas del pico. Algunas claras plumitas como pelos tiene delante del lagrimal que salen hacia adelante;

Pico: es fortísimo, piramidal o casi cónico, liso, lustroso, recto (menos línea y media en la punta de la pieza superior que repentinamente encorva, y es aguda y fuerte), y negro, menos la parte sanguina referida. La pieza inferior no llega a la punta de la superior, la cual le excede en la parte que dije ser corva. Las narices están cerca de la plumita de la base, son redondas, sin borda, y como agujeros barrenados perpendicularmente a la superficie del pico, su situación es poco más elevada que la mitad del grueso de la pieza superior. Las bordas del pico son negras por dentro, y muy cortadoras. Ambas piezas muy acanaladas como un cordoncillo en el fondo. Ambas tiene un rebajito acanalado, la inferior lo tiene cerca o junto a su punta, y la superior en el arranque de dicha parte corva de la punta;

Lengua: no larga, poco gruesa, con canalcito hacia la punta, de figura aguda, y que termina en horqueta;

Uñas: muy corvas, agudas regularmente;

Tarso: robusto, escamoso, desnudo, y de color aplomado, con las articulaciones de las escamas blancas; y,

Pierna: vestida de blanco, inclusa su coyuntura por delante.