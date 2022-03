Félix de Azara nada indicó sobre el nombre común con el que individualizó a esta ave en su manuscrito; sin embargo, aclaró en él cuanto sigue:

“Algunos le llaman Carichu, siendo digno de advertir que las aves pequeñas en esta Provincia casi no tienen nombre fijo”.

Tampoco en sus Apuntamientos refirió el por qué del nombre que le asignó, pero explicó que no sabía si pertenecía a la familia de sus contramaestres o a la de sus tachurís, pues ellas eran tan próximas “que de las dos se podría hacer una”.

Bertoni (Vocabulario) y Gatti (Enciclopedia) mencionan para esta ave los mismos nombres (Karitshú y Tatshuir; y, Carichú y Tachurí).

Don Juan Francisco Aguirre fue quien dio a Azara (en Asunción) el individuo que este describió; sin saber decirle sobre él más que “su negro lo tenía vivo”. Nuestro naturalista tuvo, al poco tiempo, otro ejemplar; si bien la especie no presenta dimorfismo sexual nuestro naturalista consideró que el primero era macho y el segundo hembra.

En sus Apuntamientos se lee que tuvo otros ejemplares, y no señala diferencia entre macho y hembra:

“No sé si existe en el Río de la Plata; pero he tenido muchos todo el año en el Paraguay (…) En los principios, cuando todo lo ignoraba, describí por de diversa especie algunos, que hoy creo son de la misma (…) También creo pertenece a la especie la siguiente descripción, que hice como de diversa, y ahora mudo de parecer”.

Nomenclatura

Para Sonnini este pájaro no podía ser el mismo que el Roitelet-mésange (Tyrannulus elatus) de Buffon, como afirmó Azara pues, sin considerar otras tantas diferencias, el copete de este último es de color amarillo claro. Aseguró que no conocía un ave al cual el Contramaestre copetillo ordinario se pareciera y advirtió, además, que estas pequeñas especies son muy susceptibles de variar en los tonos de su plumaje, por lo que resultaba difícil encontrar individuos que sean idénticos.

Azara concluyó en sus Apuntamientos:

“Mi autor llama roitelet mésange a un pajarito de Cayena; porque en vista de su pico corto, se figura ser intermedio entre el roitelet y las mésanges. De sus costumbres, no dice sino que habita los matorrales o arbolitos cerca de las habitaciones de la América caliente: lo que adapta bien al mío. Los colores también son los míos, sin otras diferencias que teñirle el copete de color de junquillo, el resto de la cabeza de pardo verdoso, y sobre el cuerpo de verdoso; con el cual ribetea los remos del trozo exterior y la cola, y tiñe la pluma central, poniéndole el pecho y vientre del mismo verdoso. Le da tres un cuarto de pulgadas: cola una un sexto: tarso seis líneas: y pico cuatro. No obstante todo lo dicho presumo la identidad; pues se puede maliciar que el autor disminuyó las medidas, por la misma razón que le hizo achicar las del roitelet, pues dice ahora que el roitelet mésange es menor. Quizás por darle alguna recomendación se le tiñó el copete de junquillo, y el pecho y vientre de verdoso. Sin embargo yo le conocí al instante en la estampa 708, figura 2ª, aunque le abrevia la estatura y el pico: le priva de ceja: le tiñe el copete de amarillo: le obscurece mucho la cola, sin señalar blanco en la orilla de la pluma exterior: y le alarga con exceso los timoneles”.

Dijo también que reconoció a su ave en la estampa número 705, figura 2, aunque al retratado no le marcan la tirita que sale de la nariz, le prolongan con impropiedad los timoneles, tiñéndolos de blanco, y le quitan una pulgada de longitud; pero como iguales errores “se suelen encontrar en las estampas sacadas de los despojos, sospecho la identidad”.

Las citadas estampas iluminadas de Martinet retratan al Mésange hupée de Cayenne o Tyrannulus elatus (N° 708, fig. 2) y al Figuier de l’isle de Bourbon o Zosterops borbonicus (N° 705, fig. 2).

El Contramaestre copetillo ordinario de Azara es el Muscicapa flaveola (Capsiempis flaveola) de Lichtenstein (1823, Verz. Doubl. Zool. Mus. Berlin, p. 56).

El epíteto que identifica a esta especie corresponde a la palabra latina flaveola, diminutivo de flavus/amarillo-rojizo o dorado; esto debido al siguiente carácter observado por Lichtenstein “arriba verde, abajo dorado”.

Costumbres

Azara anotó lo siguiente, en su manuscrito, sobre las costumbres del Karichu:

“Anda a saltillos velocísimamente y parado (…) lleva la cola como veinte grados elevada sobre el horizonte, y la baja y sube con mucha frecuencia y celeridad; come maíz pisado y hierba; es muy vivo y alegrete. (…) Canta mucho la hembra, y sin tomar resuello, gran rato. Lo mismo dicen del macho. Yo no lo he oído. El canto es varío y bastante bueno”.

Nido

Solo consignó que esta ave: “Cría bajo las tejas y en los agujeros”.

Caracteres

Azara en sus Apuntamientos suprimió los siguientes caracteres en la descripción de su Contramaestre copetillo ordinario.

Cola: sus plumas forman horqueta y están algo gastadas;

Dedos: cuatro, tres anteriores y el del medio mayor. Sus uñas tienen tres líneas, salvo la del dedo posterior que tiene tres y media. Todas son agudas, redondas de perfil, corvas, y de color castaño muy claro, los pies ídem, todavía algo más oscuros;

Pierna: vestida;

Tarso: lustroso, escamoso, desnudo, castaño muy claro;

Ojos: negro, redondo;

Pico: con entradilla, fuerte, parduzco todo; hacia lo más alto de él están las narices, redondillas que casi miran para arriba, sobre ellas forma el pico unas canalitas que saliendo de la base acaban luego. Algunos pelitos las sombrean. No se nota cosa sin pluma alrededor de los ojos.

Del que tenía por hembra dijo:

“El tarso es claro y lustroso. El pico claro azulado, no la hallé las canalejas que dije salían de su base, es algo más corto que en el macho. Todo lo inferior del ave es blanquizco o ceniciento con flamulitas pardas oscuras en el cuello por debajo, en el pecho y costados, y las alas y cola por debajo amarillean”.