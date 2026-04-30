Mitic mintió: no “cualquiera” puede pautar publicidad estatal en Google

Días atrás, Gustavo Villate y el Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación (Mitic) negaron cualquier relación con la agencia colombiana Digimarketing SAS.

La empresa ejecutó pauta en Google Ads contra periodistas críticos a través del canal “Despierta Paraguay” y también difundía propaganda oficial del Gobierno de Santiago Peña.

Llamativamente, las políticas de Google Ads contradicen la versión oficial.

¿Miente Google?

En su defensa, el Mitic argumentó que “cualquier persona puede promocionar enlaces públicos” desde sus propias cuentas, creando una supuesta “falsa apariencia de vínculo institucional”. Ante medios, Villate insistió en esto, afirmando que “cualquiera puede pautar en las redes cualquier contenido de un tercero”.

Sin embargo, la política de Google sobre “Documentos y servicios gubernamentales” prohíbe explícitamente esta práctica.

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Para evitar fraudes, la empresa restringe estas categorías y establece en sus reglas que “solo los gobiernos certificados y los proveedores autorizados pueden publicar anuncios que promocionen la adquisición directa de documentos oficiales y servicios gubernamentales específicos”.

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Para que Google considere a una agencia externa como “proveedor autorizado” exige que tenga un “permiso explícito” del propio Gobierno.

El dominio .gov.py

El último punto que desmorona la narrativa oficialista es el contenido de las publicaciones. La agencia pautó anuncios de los programas “Hambre Cero” y “Che Róga Porã”, quedando uno de ellos aún visible en la web de Google.

En sus normas, Google restringe estrictamente la promoción no autorizada de anuncios sobre “asistencia alimentaria” y “vivienda”.

Además, su proceso de verificación de anunciantes acorrala más la versión del Mitic, ya que indica que para ser un proveedor autorizado, el “dominio debe estar enlazado en un sitio web oficial del Gobierno donde se haga referencia explícita” a la autorización estatal para ello.

Hasta el lunes al mediodía, previo al escándalo tras las publicaciones, la cuenta estaba debidamente “verificada” por Google.