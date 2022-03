Tu’î apyteju

Félix de Azara indicó, en su manuscrito, sobre el nombre con que individualizó a esta ave:

“Son los primeros que he visto, y habiendo preguntado nadie me ha dado razón de sus costumbres, ni aún de su nombre, solo uno me ha dicho que se llamaba Tuy Arazá porque se alimentaba con arazás o guayabas, es una cotorra bastante bonita”.

Bertoni (Vocabulario) y Gatti (Enciclopedia) mencionaron como nombre común de esta especie el de Tũĩ apihté-djú (Lorito que tiene el medio de la cabeza amarillo), o Tu’i-apĩtejú, respectivamente.

Azara vio los dos primeros ejemplares que tuvo en la chacra de las señoras de Zugasti, distante dos y media leguas de la Capital, donde observó:

“una bandada de estas aves que llegaría a ciento comiendo arazá o guayabas. Tiré a dos que estaban juntos y los maté. Me parecieron macho y hembra, el descrito era el mayor. El otro tenía diez pulgadas y tres líneas de longitud con ocho de vuelo, por lo demás solo se distinguen en que dicha mancha es bastante menor en el individuo más chico que tuve por hembra”. En sus Apuntamientos se lee, además, que este pájaro:

“no es muy escaso en el Paraguay y hasta los 28 grados. Vive en sociedades a veces numerosas por las quintas, y tiene las costumbres del ñendáy. Tampoco la crían en las casas, no sé por qué”.

Nomenclatura

Tanto Sonnini como Azara reconocieron a esta especie en la Perriche couronnée d’or (Aratinga aurea) de Buffon.

Nuestro naturalista, luego de transcribir la descripción que Buffon hizo de dicho Perriche, concluyó: “Ya se ve que esta descripción es de mi pájaro; pues solo diferimos, en no hacer mención de lo azul de la cabeza, y en tal cual otra friolera. Edwards cree a esta especie hembra del aputé juba (Eupsittula pertinax), suponiendo en esto diferencia sexual, que no he visto ni creo, sino que las diferencias son de descripción, procedentes de individuos vivos y esqueletos. Buffon contradice a Edwards diciendo, que esta especie y el aputé viven separadas en bandadas numerosas, y que son comunes en Guyana, donde llaman a la coronada de oro perrucbe des savanes, estimándola por cariñosa e inteligente; cuando la aputé es despreciable, porque habla con dificultad”.

El Maracaná frente naranjada de Azara está retratado en la estampa iluminada de Martinet N° 838, con el nombre de Perruche à front jaune de Cayenne (Aratinga aurea); sobre la cual nuestro naturalista comentó:

“Por casualidad revolviendo las estampas, vi la 838, y al punto conocí ser de este pájaro: aunque le da ocho un medio de pulgadas de longitud: la cola muy amarilla debajo: la garganta, sus costados y los de la cabeza, azules verdosos: y le deja poco azul entre el ojo y el naranjado de la frente. Todos estos son errores. Busqué la descripción de esta estampa en Buffon con el nombre que lleva de perruche à front jaune de Cayena, y no la encontré”.

Dicha ave de Azara es el Psittacus aureus (Aratinga aurea) de Gmelin (1788, Syst. Nat., 1, pt. 1, p. 329).

El epíteto que identifica a esta especie es la palabra latina aurea/dorada, de la que se sirvió Gmelin para destacar el carácter más distintivo de esta especie: vértice -parte más elevada de la cabeza- dorada; el que también tuvieron en cuenta Buffon y Azara.

Costumbres y Nido

Nada supo Azara sobre las costumbres y el nido de esta especie.

Caracteres

Azara no incluyó en la descripción de su Maracaná frente naranjada los siguientes caracteres, de la misma ave, que registró en su manuscrito.

Plumas de la cola: en escalera, son agudas en la punta y algo gastadas;

Ojo: negro;

Pico: fuerte, de loro, y en el chaflán de su caballete se nota una canaleja sutil. Tiene una entrada en cada lado donde llega la pieza inferior. La pieza superior tiene una membrana en lo alto de su base que termina en el labio. La sangre no permitió conocer su color, parece algo amarilla, y en ella están las narices redondas, cuya borda no sobresale y su situación es hacia lo alto y cerca de la base. La longitud mayor del pico es seis y media líneas;

Dedos: cuatro. Nueve líneas tiene el dedo exterior delantero, seis el interior, ocho el exterior trasero, y tres y media el interior;

Uñas: negras, medianamente corvas, muy agudas, y en ángulos por debajo o interiormente, cuatro y media líneas tiene la mayor delantera;

Tarso: es robusto, desnudo, de escama menudita, y oscuro como los dedos; y,

Pierna: vestida.