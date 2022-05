Che oro para

Félix de Azara indicó en el manuscrito sobre el nombre de esta ave:

“nadie me sabe decir cosa alguna de él, ni aún su nombre, por cuyo motivo me he visto precisado a bautizarle Perlero, por las manchas como perlas que adornan su plumaje”; y, en sus Apuntamientos:

“Dejemos de mirar las cumbres de los árboles grandes y frondosos, que prefiere la familia anterior [sus caracterizados -compuesta también por varias especies de tiránidos-], para fijar la vista en los matorrales más intrincados y espesos, donde no penetran los rayos del sol, ni la lluvia en derechura; y encontraremos en estos escondrijos una porción de pajaritos conocidos de los guaraníes con el nombre de batarás, aunque especialmente llaman así a la segunda especie [el listado], no sé si por estar vestida a listones blancos y negros, o porque hallan alguna semejanza entre el nombre y su canto”.

Bertoni (Vocabulario) y Gatti (Enciclopedia) mencionaron que esta ave es conocida con el nombre de Mbatará (genérico de varios de la familia) o de Tshé-oro-pará o Cheoro-pará, respectivamente.

Azara, al tiempo de redactar el manuscrito, conoció al individuo -macho- que describió -y que había comprado-, y al que vio entre unos matorrales; luego adquirió una hembra y advirtió, en sus Apuntamientos, que esta especie:

“Abunda más que el precedente [el Taraba major], de quien tiene las costumbres y canto”.

Nomenclatura

Sonnini dijo que Azara reprendió con justa razón a Buffon porque consideró al Pie-grièche rayée de Cayenne (Thamnophilus doliatus) como una variedad del Pie-grièche grise de France (Lanius excubitor), cosa que nuestro naturalista no hizo; error que él rectificó en su edición de las Obras de Buffon. Además que Azara, por su parte, se equivocó al confundir a su Batará listado con dicho Pie-grièche rayée de Cayenne, pues esas aves difieren en sus formas y colores.

El mencionado Pie-grièche rayée de Cayenne (Thamnophilus doliatus) está retratado en la estampa iluminada número 297 (figura 2) de Martinet; y, el Batará listado de Azara es una subespecie del mismo, a la que Vieillot identificó con el nombre de Batara rayé du Paraguay o Thamnophilus radiatus (Thamnophilus doliatus radiatus; 1816, Nouv. Dict, Hist. Nat., 3, p. 315).

El epíteto que identifica a dicha subespecie corresponde a la palabra latina radiatus/adornado con rayas y se ajusta a la descripción de Azara, según la cual las plumas de esta ave del cuello a la cola, así como las de sus cobijas, “son a listones al través blancos y negros”.

Costumbres

Nuestro naturalista mencionó sobre las costumbres de esta ave que:

“Su andar es a saltillos que da con indiferencia hacia adelante, atrás, y los costados. También suele de un salto dar una vuelta entera, cayendo en el mismo pasaje. Cuando le toman chilla con vehemencia y pica con rabia, insufriblemente. Muelle la cola en todos sentidos frecuentemente, y de ordinario la tiene bastante abierta, y algo elevadas sobre el horizonte. Vi esta ave una sola vez entre unos matorrales, corriendo la medianía de ellos. (…) Supongo que vivirá de gusanillos”.

Nido

Azara consignó lo que sigue sobre el nido de su Perlero:

“Ahora me añade uno que solo sabe que una vez le halló el nido en palitos con dos hijos en un matorral”; y, en sus Apuntamientos, anotó:

“Sitúa el nido en ramillas bajas y horizontales de los matorrales espesos, componiéndolo por fuera de hilos y filásticas bien atadas a dos varillas, que forman horqueta en el extremo de una ramita delgada. El revoque interior es de crines y pajitas tan delgadas como cerdas; y el todo no tiene más materiales que los precisos. Su anchura y profundidad son de dos un medio de pulgadas, y la longitud de cuatro; porque es prolongado, a causa de que le comprimen por los costados las varillas que le sostienen. Los sexos covan alternando dos huevos blancos jaspeados, o más bien rayados, con morado rojizo, más agudos en un extremo; el uno más largo que el otro, y sus ejes de once tres cuartos y ocho; y diez un medio y ocho líneas”.

Caracteres

Los caracteres del Batará listado, referidos en los Apuntamientos no difieren de los del Perlero, del manuscrito, por lo que no me ocupo de ellos.