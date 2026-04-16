Palmeiras derrota con lo justo a Sporting Cristal y lidera el grupo de Cerro Porteño

Desde el pitazo inicial, los dirigidos por Abel Ferreira —que contaron con el paraguayo Gustavo Gómez como capitán durante todo el encuentro y con Ramón Sosa hasta el minuto 70— acecharon el área rival. El dominio se tradujo en el marcador a los 27 minutos, cuando el zaguero Murilo conectó un cabezazo implacable tras una jugada de pizarra en un córner. Más allá de la ventaja parcial, el tanto tuvo un peso estadístico monumental: fue el gol número 500 de Palmeiras en la historia de la Copa Libertadores, una cifra que solo han superado gigantes como River Plate, Nacional y Peñarol.

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Pese al asedio local, Sporting Cristal dio una lección de efectividad antes del descanso. En el que fue su primer remate al arco, el lateral argentino Juan González silenció el estadio al empalmar de volea un centro de Irven Ávila. El disparo, potente e inapelable para los dos metros de Carlos Miguel, puso un 1-1 que parecía impensable por el trámite del juego. Durante el complemento, la frustración se apoderó del local. Los dirigidos por Zé Ricardo se replegaron con orden, apoyados en las intervenciones del portero Diego Enríquez —quien demoró el juego reiteradamente— y el sacrificio defensivo de Lutiger.

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La tecnología fue protagonista en el tramo final. Primero, el VAR ahogó el grito de gol del “Flaco” López por un fuera de juego previo. Sin embargo, a diez minutos del cierre, la oficina de videoarbitraje intervino nuevamente para señalar un polémico penal de Cuenca sobre Arthur Gabriel. El propio delantero argentino asumió la responsabilidad y, desde los doce pasos, sentenció el 2-1 definitivo. Sporting Cristal no bajó los brazos y estuvo a punto de rescatar un empate en la agonía con un cabezazo franco de Mateo Rodríguez que Carlos Miguel logró desviar. Aunque la victoria dejó dudas, Palmeiras ya manda en su zona.

Ficha técnica:

Palmeiras (2): Carlos Miguel; Agustín Giay (minuto 71, Arthur Gabriel), Gustavo Gómez, Murilo, Khellven; Marlon Freitas, Andreas Pereira, Jhon Arias (minuto 86, Felipe Anderson); Allan (minuto 89, Lucas Evangelista), Ramón Sosa (minuto 71, Luighi) y José Manuel ‘Flaco’ López. Entrenador: Abel Ferreira.

Sporting Cristal (1): Diego Enríquez; Leandro Sosa (minuto 86, Mateo Rodríguez), Miguel Araujo, Rafael Lutiger, Cristiano da Silva; Gustavo Cazonatti (minuto 86, Cristian Benavente), Yoshimar Yotún; Juan González (minuto 72, Joao Cuenca), Maxloren Castro (minuto 60, Santiago González); Luis Iberico e Irven Ávila (minuto 60, Felipe Vizeu). Entrenador: Zé Ricardo.

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Goles: 1-0, minuto 27: Murilo. 1-1, minuto 41: Juan González. 2-1, minuto 80: ‘Flaco’ López.

Árbitro: el chileno Piero Maza amonestó a Santiago González, Diego Enríquez y Vizeu.

Incidencias: partido de la segunda jornada del Grupo F de la Copa Libertadores jugado en el Allianz Parque, en la ciudad brasileña de São Paulo.

Fuente: EFE