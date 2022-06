Félix de Azara mató al individuo que describió de un escopetazo, mientras “trepaba por lo bajo de un tronco, casi horizontalmente, con suma ligereza”, y sobre su nombre anotó:

“El llamarle Ipecú o Carpintero es porque corre los troncos, no porque los penetre para criar en ellos. Este es el primer individuo que he visto, y para distinguirlo de los demás le he llamado unido, aludiendo a la reunión que dije tiene en sus dos dedos, y que su color es bastante unido”.

Ni Bertoni (Vocabulario), ni Gatti (Enciclopedia), consignaron el nombre común de este pícido, conocido actualmente como Ypekũ'i.

Azara señaló en sus Apuntamientos que su Carpintero pardo dorado es “de los más comunes en los grandes bosques del Paraguay, donde siempre lo he encontrado solo”.

Nomenclatura

Sonnini identificó, al igual que Azara, a esta ave con el Petit pic olive de Saint-Domingue (Veniliornis passerinus) de Buffon, y advirtió que no era una especie común en Santo Domingo, aunque lo era en la Guayana.

El carpintero de Azara corresponde, no obstante, a la subespecie que el naturalista francés Alfred Mahlerbe clasificó originariamente como Picus olivinus (Veniliornis passerinus olivinus; 1845, Notice sur quelques espèces de Pics du Brésil, in Mém. Soc. Roy. Sci. Liége, 2, p. 67) , a partir de un espécimen de la colección formada en el Brasil por el naturalista austriaco Johann Natterer.

Costumbres

Sobre las costumbres de su Ipecu-unido nada supo nuestro naturalista.

Nido

Azara consignó sobre el nido del Ypekũ'i:

“Dicen que cría en nido que hace de palitos en las ramas, y que saca cuatro hijos”.

Caracteres

Describió Azara a esta especie en iguales términos en sus Apuntamientos y en el manuscrito, por lo que no vale la pena ocuparse de ellos.