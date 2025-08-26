Ciencia

¡Nace la tortuga más pequeña del mundo! Un éxito de conservación en Guadalajara

Un ejemplar de la tortuga casquito de Puerto Vallarta, considerada la más pequeña del mundo, nació por primera vez en cautiverio en Guadalajara, México, marcando un hito en la conservación de esta especie en peligro de extinción, cuya población se estima en solo 300 individuos.

Por AFP
26 de agosto de 2025 - 14:09
Un trabajador sostiene una tortuga de fango de Vallarta (Kinosternon vogti) en el Zoológico de Guadalajara, en Guadalajara, estado de Jalisco, México, el 25 de agosto de 2025.
Un trabajador sostiene una tortuga de fango de Vallarta (Kinosternon vogti) en el Zoológico de Guadalajara, en Guadalajara, estado de Jalisco, México, el 25 de agosto de 2025.202502+0000 ULISES RUIZ

Un ejemplar de una tortuga en peligro de extinción, considerada la más pequeña del mundo, nació en un zoológico de la ciudad de Guadalajara, en el oeste de México, en la primera reproducción de esta especie bajo cuidado profesional.

Se trata de la tortuga casquito de Puerto Vallarta, que alcanza una extensión de casi 10 centímetros, y que vive en los humedales del río Ameca, un afluente que divide los estados de Nayarit y Jalisco, en el oeste del país.

Esta imagen muestra una incubadora que contiene huevos de la tortuga de fango de Vallarta (Kinosternon vogti), considerada la tortuga más pequeña del mundo, en el Zoológico de Guadalajara, que logró el primer nacimiento exitoso bajo cuidado profesional en Guadalajara, estado de Jalisco, México, el 25 de agosto de 2025.
Esta imagen muestra una incubadora que contiene huevos de la tortuga de fango de Vallarta (Kinosternon vogti), considerada la tortuga más pequeña del mundo, en el Zoológico de Guadalajara, que logró el primer nacimiento exitoso bajo cuidado profesional en Guadalajara, estado de Jalisco, México, el 25 de agosto de 2025.

En esa zona se ubican Puerto Vallarta y Nuevo Vallarta, dos importantes destinos turísticos en México, por lo que se ha perdido parte del hábitat de la tortuga, afectada además por el tráfico ilegal, según información del gobierno mexicano.

Lea más: Las 10 especies más amenazadas según la Lista Roja de la UICN en 2025

Primera reproducción en un zoológico

“Es la reproducción, por primera vez, de la tortuga casquito de Vallarta en un zoológico”, dijo a la AFP Luis Soto, director del Zoológico de Guadalajara.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Un trabajador sostiene una tortuga de fango de Vallarta (Kinosternon vogti), considerada la tortuga más pequeña del mundo, después de que el Zoológico de Guadalajara lograra el primer nacimiento bajo cuidado profesional, en Guadalajara, estado de Jalisco, México, el 25 de agosto de 2025.
Un trabajador sostiene una tortuga de fango de Vallarta (Kinosternon vogti), considerada la tortuga más pequeña del mundo, después de que el Zoológico de Guadalajara lograra el primer nacimiento bajo cuidado profesional, en Guadalajara, estado de Jalisco, México, el 25 de agosto de 2025.

Soto explicó que el nacimiento se logró gracias a que diversas organizaciones buscaron apoyo de la institución para ayudar a la especie, de la que se creía había apenas unos 300 ejemplares.

Lea más: Larva del escarabajo tortuga: morfología, defensas y rol en el ecosistema

Por ello, el zoológico recibió un grupo de tortugas que inicialmente fueron decomisadas por las autoridades para reproducirlas.

Una tortuga de fango de Vallarta (Kinosternon vogti) junto a una moneda mexicana de 5 pesos para comparar su tamaño en el Zoológico de Guadalajara, en Guadalajara, estado de Jalisco, México, el 25 de agosto de 2025.
Una tortuga de fango de Vallarta (Kinosternon vogti) junto a una moneda mexicana de 5 pesos para comparar su tamaño en el Zoológico de Guadalajara, en Guadalajara, estado de Jalisco, México, el 25 de agosto de 2025.

Según el gobierno mexicano, la tortuga fue descrita por primera vez en 2018. Por ello, se tienen pocos estudios científicos que “puedan hablar de cómo mantenerla tanto en vida silvestre como bajo cuidado profesional”, explicó por su parte, el biólogo Ricardo Dávalos, jefe del herpetario del zoológico.

Enlace copiado