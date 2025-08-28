Bruselas insta a EE.UU. a discutir leyes europeas "por los canales diplomáticos adecuados”

"Los antiguos comisarios no representan a la UE y las cuestiones relativas al derecho de la UE deben plantearse por los canales diplomáticos adecuados", dijo el portavoz de la Comisión Europea de soberanía tecnológica, Thomas Regnier, durante la rueda de prensa diaria de la institución.

El portavoz añadió que, de acuerdo con el Artículo 339 del funcionamiento de la UE, los antiguos comisarios están obligados a no divulgar información cubierta por el secreto profesional y "no pueden prestar testimonio sobre su anterior cargo como comisarios sin la autorización previa de la Comisión Europea".

Breton, quien fue comisario europeo de Mercado Interior entre 2019 y 2024, no habría estado en contacto todavía con el Ejecutivo europeo al respecto, señaló Regnier. Asimismo, aseguró que tampoco hay constancia de ningún contacto con la Comisión sobre dicha audiencia.

El presidente estadounidense, Donald Trump, amenazó el pasado lunes con imponer aranceles adicionales y limitar sus exportaciones de chips a los países que no eliminen sus tasas digitales, que considera que perjudican a las empresas tecnológicas estadounidenses, algo que Regnier refutó "rotundamente".

Asimismo, el portavoz aseguró que la vicepresidenta de la Comisión Europea para la Soberanía Tecnológica, Henna Virkkunen, "luchará contra todas las acusaciones infundadas" y "está abierta y dispuesta a dialogar con sus homólogos estadounidenses", algo que ya "ha hecho (y) seguirá haciendo" para proteger "nuestro derecho independiente y soberano a legislar en el sector digital".