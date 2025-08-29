Un fármaco contra el estreñimiento ayuda a la función renal, según un ensayo clínico

El ensayo, realizado con 150 personas con ERC moderada, probó el fármaco lubiprostona y "es la primera vez que se demuestra" que este "previene el deterioro de la función renal" en esos pacientes, informó la Universidad Tohoku (Japón), que encabezó el estudio.