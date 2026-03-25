Política
25 de marzo de 2026 - 21:19

Cartista Camilo Pérez lanza su campaña este jueves y pese a Nenecho dijo “somos el cambio”

Camilo Pérez en la seccional N° 8 (Foto: Facebook Camilo Perez Intendente 2026 )
Camilo Pérez en la seccional N° 8 (Foto: Facebook Camilo Perez Intendente 2026 )

Camilo Pérez, precandidato a la intendencia de Asunción de la ANR, por el movimiento Honor Colorado, lanzará su campaña electoral este jueves 26 de marzo a las 19:30 en el club Pablo Rojas del Barrio Republicano. Su rival en la interna por toda la disidencia colorada es Arnaldo Samaniego.

Por ABC Color

El presidente del Comité Olímpico Paraguayo Camilo Pérez anunció el lanzamiento de su campaña electoral para la in tendencia de Asunción. La actividad programada se llevará a cabo un día después que el diputado Dani Centurión (Colorado Añetete) descabalgara y que el senador y ex intendente Arnaldo Samaniego (Causa Republicana) sea anunciado como el precandidato único de la disidencia.

Lea más: Asunción: Arnaldo Samaniego representará a la disidencia colorada en internas municipales

Quien gane la interna colorada el 7 de junio deberá enfrentar a la candidata única de la oposición, Soledad Núñez, en las elecciones municipales del 4 de octubre.

El político colorado u opositor que asuma la jefatura municipal deberá encargarse del repudiada y duramente cuestionada gestión del exintendente Oscar “Nenecho” Rodríguez (ANR, HC), forzado a renunciar cuando el cartismo le “soltó la mano” por la acusación fiscal en su contra por el caso “Detergente de Oro” y las denuncias por desvíos de millonarios fondos.

Pedro Alliana (i), Óscar “Nenecho” Rodríguez, Horacio Cartes y Raúl Latorre, quien alzó la foto en su red social.
Pedro Alliana (i), Óscar “Nenecho” Rodríguez, Horacio Cartes y Raúl Latorre, quien alzó la foto en su red social cuando HC anunció su apoyo a Rodríguez.

Olvida que Nenecho tuvo la bendición de HC

En su último encuentro con dirigentes de la Seccional N° 8 de Asunción, Pérez dijo que “las elecciones van a ser un trámite” y que “nos estamos preparando, no solamente para ganar, nos estamos preparando para golear”.

“Porque nosotros somos el cambio y ustedes son el cambio, porque el movimiento Honor Colorado sabe cuándo decir y elegir a la persona que marque la diferencia”, aseveró.

Pérez omitió así que Honor Colorado y Horacio Cartes dieron su bendición a “Nenecho” como precandidato a la intendencia en las internas de junio de 2021.

“Por eso yo estoy acá, porque yo no vengo a macanear al cargo de intendente de la ciudad de Asunción”, dijo.

“Podemos conseguir solamente con la ayuda de cada uno de ustedes, no solo con su voto, sino con su conducta después, como buenos colorados”, finalizó.