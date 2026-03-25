Cartista Camilo Pérez lanza su campaña este jueves y pese a Nenecho dijo “somos el cambio”

El presidente del Comité Olímpico Paraguayo Camilo Pérez anunció el lanzamiento de su campaña electoral para la in tendencia de Asunción. La actividad programada se llevará a cabo un día después que el diputado Dani Centurión (Colorado Añetete) descabalgara y que el senador y ex intendente Arnaldo Samaniego (Causa Republicana) sea anunciado como el precandidato único de la disidencia.

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Quien gane la interna colorada el 7 de junio deberá enfrentar a la candidata única de la oposición, Soledad Núñez, en las elecciones municipales del 4 de octubre.

El político colorado u opositor que asuma la jefatura municipal deberá encargarse del repudiada y duramente cuestionada gestión del exintendente Oscar “Nenecho” Rodríguez (ANR, HC), forzado a renunciar cuando el cartismo le “soltó la mano” por la acusación fiscal en su contra por el caso “Detergente de Oro” y las denuncias por desvíos de millonarios fondos.

Olvida que Nenecho tuvo la bendición de HC

En su último encuentro con dirigentes de la Seccional N° 8 de Asunción, Pérez dijo que “las elecciones van a ser un trámite” y que “nos estamos preparando, no solamente para ganar, nos estamos preparando para golear”.

“Porque nosotros somos el cambio y ustedes son el cambio, porque el movimiento Honor Colorado sabe cuándo decir y elegir a la persona que marque la diferencia”, aseveró.

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Pérez omitió así que Honor Colorado y Horacio Cartes dieron su bendición a “Nenecho” como precandidato a la intendencia en las internas de junio de 2021.

“Por eso yo estoy acá, porque yo no vengo a macanear al cargo de intendente de la ciudad de Asunción”, dijo.

“Podemos conseguir solamente con la ayuda de cada uno de ustedes, no solo con su voto, sino con su conducta después, como buenos colorados”, finalizó.