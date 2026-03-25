Suba de combustibles: MOPC analiza pago de US$ 7,6 millones para enfrentar la crisis del transporte público

El viceministro de Transporte, Emiliano Fernández, ratificó ayer que el pasaje de G. 2.300 y G. 3.400 que pagan los usuarios buses no tendrá aumento, y que el Estado asumirá la diferencia derivada de la suba de combustibles mediante subsidios que recibirán las empresas cuando se calcule la tarifa técnica de este mes.

Sin embargo, para evitar una paralización del sector, tras la amenaza de que las empresas podrían quedarse sin combustible desde este viernes, la institución que dirige, que depende del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), analiza pagar unos US$ 7,6 millones a las empresas de transporte durante este mes.

De ese monto, US$ 3,1 millones corresponden a compensaciones por tarifas técnicas actualizadas de enero a octubre de 2025 que no fueron cubiertas con la tarifa promedio semestral que se utilizó para el pago del subsidio, mientras que US$ 4,5 millones se destinarán al subsidio correspondiente al mes de febrero de 2026.

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¿Por qué pagarán compensaciones a las empresas?

Las compensaciones a desembolsarse se deben a que las empresas del transporte venían cobrando el subsidio con una tarifa promedio, de julio a diciembre de 2024, que fue de G. 4.470 para buses convencionales y G. 5.834 para buses diferenciales.

Sin embargo, la tarifa técnica de enero a octubre de 2025 arrojó montos mayores, generando la necesidad de ajustar los pagos a favor de los transportistas. La tarifa técnica del pasaje define el monto que paga el usuario más el subsidio estatal y se calcula de forma retroactiva, incluso con una demora de hasta un año.

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Aunque la tarifa técnica a octubre del año pasado aún no fue aprobada por resolución del MOPC, manejado por Claudia Centurión, el viceministro señaló que los procesos para su aprobación ya están avanzados.

Fernández indicó que este pago sería un respiro financiero para las empresas, cuyo principal gasto es el combustible, que representa el 37% de la estructura de costos.

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Asimismo, indicó que también están evaluando actualizar la tarifa promedio utilizada para el pago de subsidios, conforme al artículo 8 del Decreto 710, que permite ajustar la tarifa en caso de variaciones significativas de sus componentes.

El artículo del citado decreto establece: “En caso que alguno de los componentes de la tarifa técnica sufra una variación sustancial con respecto a los valores del último semestre, se podrá actualizar la tarifa promedio para realizar los siguientes desembolsos del semestre en curso, de conformidad a los informes técnico-financieros emitidos previamente por el Gabinete del Viceministro de Transporte del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones y del Ministerio de Economía y Finanzas”.

Mañana presentarán las propuestas a los transportistas

El viceministro Fernández reconoció que los reclamos del sector son “genuinos” y responden a factores externos, como la volatilidad internacional de los combustibles. “Todos los países de la región enfrentan los mismos problemas”, indicó, señalando que la situación no es exclusiva de Paraguay.

El viceministro también informó que para mañana jueves se dará una respuesta formal a los gremios del transporte, que exigieron cumplir ocho puntos para garantizar la operatividad del servicio. Para ello se reunirá con autoridades del MEF y otras dependencias del Ejecutivo, con el objetivo de definir las medidas financieras y normativas necesarias.

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Los gremios del transporte del área metropolitana —Ucetrama, Fetram y Cetrapam— remitieron una nota al viceministro Fernández, alertando que el aumento sostenido del precio del diésel vuelve inviable la continuidad del servicio bajo las condiciones actuales.

En la misiva, los transportistas plantearon ocho medidas urgentes, entre ellas la actualización inmediata de la tarifa promedio del sistema según la planilla técnica de la ANTP de Brasil, la finalización del cálculo de la tarifa técnica de 2025, la regularización del pago de subsidios estatales de febrero de 2026, y la implementación de un esquema de combustible diferenciado y un fondo de estabilización para hacer frente a variaciones abruptas en los precios.

Asimismo, los gremios proponen trasladar parte del incremento de costos a los usuarios mediante un reajuste del pasaje, lo que el viceministro ya descartó, y pidieron que el subsidio estatal sea entregado directamente a los pasajeros, considerados los verdaderos beneficiarios.

Los transportistas destacaron que estas medidas no buscan privilegios, sino condiciones mínimas para garantizar la continuidad de un servicio público esencial, y advirtieron que la persistencia de la inacción regulatoria trasladará al Estado la responsabilidad por cualquier interrupción del servicio.