Fútbol de salón: Se disputa la segunda fecha del cuadrangular

A partir de las 20:30 jugará el dueño de casa contra Villa Hayes, y de fondo, Paranaense chocará contra Caacupé en el nacional de salonismo.
Lea mas: Se disputa primera fecha del cuadrangular final
Este viernes se podría definir el título, con los partidos Villa Hayes vs. Caacupé y Caaguazú vs. Paranaense.
El orden de partidos dependerá de las puntuaciones entre rivales.
En caso de paridad entre dos equipos hay juego extra el sábado.
En la noche de este miércoles jugaban Caaguazú vs. Caacupé y Paranaense vs. Villa Hayes.
En cuanto a los finalistas, Paranaense busca su undécima estrella, Caaguazú y Villa Hayes van por el tetracampeonato y Caacupé por el tricampeonato.
El último campeón y la selección con más títulos (12), Presidente Franco, fue sorprendida ya en la fase clasificatoria, eliminada por Paranaense y Minga Guazú, y después de años no alcanzó la fase final. Otro de los multicampeones, Amambay (10) quedó fuera en el “mata-mata”, derrotado por Caacupé.