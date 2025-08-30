Instituto mexicano reconoce decisión de la Corte que niega registro de autor a obras de IA

Ciudad de México, 30 ago (EFE).- El Instituto Nacional del Derecho de Autor (Indautor), de la Secretaría de Cultura del Gobierno de México, reconoció este sábado la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que niega que las obras creadas con Inteligencia Artificial (IA) puedan ser registradas como derechos de autor en el país.