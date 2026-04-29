Meteorología: cinco departamentos en alerta por posibles tormentas “fuertes”

Esta mañana, la Dirección de Meteorología e Hidrología emitió un nuevo boletín de alerta ante la posibilidad de que se produzcan “fenómenos de tiempo severo” en zonas del este de la Región Oriental de Paraguay durante las próximas horas.

“Núcleos de tormentas continúan afectando área de cobertura, por lo que no se descarta la ocurrencia de fenómenos de tiempo moderado a severo de manera puntual”, reza el aviso.

Lea más: Clima en Paraguay: alerta de tormentas y lluvias para este miércoles

Se esperan lluvias y tormentas eléctricas “moderadas a fuertes” que podrían afectar a los departamentos de Caaguazú, Caazapá, Alto Paraná, Amambay y Canindeyú.

Más lluvias

El pronóstico para este miércoles no descarta que también se registren lluvias en Asunción y tormentas en el norte del país.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Los próximos días seguirían registrando lluvias dispersas principalmente en el norte.